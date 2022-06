"Game of Thrones" : une nouvelle série centrée sur Jon Snow en préparation chez HBO

Le personnage n'en n'est plus à sa première résurrection ! Jon Snow, le célèbre guerrier et héros de Game of Thrones devrait faire son grand retour à la télévision. D'après les informations du magazine américain The Hollywood Reporter, la chaîne HBO qui développe l'univers de GRR Martin pour la télévision depuis une décennie en plein développement d'une nouvelle série autour du bâtard (mais pas vraiment) d'Eddard Stark.

C'est l'acteur britannique Kit Harington qui reprendrait naturellement ce rôle. La série ambitionne de nous raconter l'après-Game of Thrones. Rappelez-vous, après avoir assassiné Daenerys Targaryen à la fin de Game of Thrones qui semblait se diriger tout droit vers un régime tyrannique, Jon Snow a décidé de partir vers le Nord. On le voit quitter les Sept Royaume pour les terres gelées du monde libre qui se situe au-delà du fameux Mur.

Reprendre ce rôle sera, on l'imagine, une joie immense pour l'acteur qui a toujours expliqué adorer son personnage et avoir eu du mal à abandonner l'univers après le clap de fin de Game of Thrones. Kit Harington sera très occupé car il incarne aussi un héros dans le Marvel Cinematic Universe désormais après son apparition dans Eternals. Cette nouvelle série autour de Jon Snow ouvre la possibilité de retrouver aussi d'autres acteurs et personnages de Game of Thrones comme Maisie Williams et Sophie Turner qui incarnent les sœurs de Jon, Arya Stark et Sansa Stark (qui dirige le royaume du Nord), son frère et dorénavant roi omniscient Bran, Brienne de Tarth, Tyrion Lannister, etc... Peut-être en apprendrons-nous plus sur le corps de Daenerys, emporté mystérieusement par son dernier dragon à la fin de la série...

Pour l'heure, Kit Harington n'a pas infirmé ou confirmé cette information. Aucune image, éléments d'intrigue ou date n'ont été communiqués par HBO. Game of Thrones n'a pas fini d'occuper nos esprits puisque nous allons très bientôt découvrir la série House of Dragon dans les prochains mois. D'autres séries sont aussi en préparation, dans le même univers : la série 10,000 Ships dirigée par Amanda Segel, 9 Voyages sous le contrôle créatif de Bruno Heller, Dunk and Egg avec le showrunner Steve Conrad ou encore trois séries animées dont The Golden Empire qui évoquera le royaume de Yi Ti qui emprunte beaucoup à l'histoire de notre Chine.

