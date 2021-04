François Cluzet incarnera Carlos Ghosn dans une mini-série

publié le 27/04/2021 à 15:52

Bientôt une mini-série sur l'ascension et la chute de l'une des figures les plus importantes de l'industrie automobile. Réalisée par Frédéric Jardin (Spiral, Braquo, Nuit Blanche), une nouvelle série intitulée Carlos Ghosn, le Fugitif mettra en vedette l'acteur François Cluzet dans le rôle principal, rapporte le magazine Variety.

La trame reviendra sur l'évasion spectaculaire de l'ancien PDG de Nissan. Celui-ci avait fui le Japon pour se rendre clandestinement au Liban en décembre 2019 alors que la justice nippone l'avait inculpé pour utilisation de fonds de son entreprise à des fins personnelles. Le scénario s'inspire notamment du livre Le Fugitif (éditions Stock), écrit par Régis Arnaud et Yann Rousseau.

François Cluzet, connu pour avoir partagé l'affiche du film Intouchables avec Omar Sy ou pour son rôle dans Les petits mouchoirs de Guillaume Canet, reviendra ainsi sur le petit écran. Un acteur au talent essentiel pour incarner "un personnage charismatique". "Avec François Cluzet, (...) la mythologie de Carlos Ghosn peut continuer", a déclaré Pascal Breton de Federation Entertainment, en charge de la production.

La série, créée par Stéphane Osmont, proposera six épisodes. Les producteurs ont précisé qu'elle ne sera pas un simple biopic sur l'homme d'affaires et ne viserait ni à le "réhabiliter" ni à ternir son image. "C'est un thriller avec tous les codes de ce genre. Un thriller financier et politique authentique", a détaillé le réalisateur.