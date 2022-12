France-Argentine : Carole Bouquet explique qu’elle a reporté une interview pour regarder la finale

C'est l'évènement sportif que tout le monde attend. Ce dimanche 18 décembre à 16h, l'équipe de France de football va disputer la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine de Leo Messi. Invitée du Journal Inattendu ce samedi, Carole Bouquet explique qu’elle a reporté une interview pour regarder la finale.

"J'avais prévu des choses à faire, j'avais normalement une interview aujourd'hui (samedi ndlr) que j'ai dû remettre à demain (dimanche ndlr)", dit-elle. "Mais la personne ne savait pas comment me dire qu'il y avait la finale. Alors non non, je ne fais pas l'interview dimanche parce que je regarde (le match)", explique-t-elle.

L'actrice sera bien derrière les Bleus, "avec le cœur qui bat peut-être un peu trop fort", raconte-t-elle. "Moi aussi j'ai envie de gagner, je ne suis pourtant pas une fanatique de football mais à ce degré de jeu, j'adore regarder les matches", ajoute l'actrice qui explique que son plus jeune fils "est tellement angoissé".

