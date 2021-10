Festival de l'Alpe d'Huez : découvrez le nouveau jury de Michèle Laroque

Le Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez avait trouvé sa présidente pour l'édition 2021 qui se tiendra après une première annulation en janvier 2022, Michèle Laroque. L'actrice a trouvé ses petits camarades de jeu (en conservant une bonne partie de celles et ceux qui étaient déjà invités l'an dernier) qui vont l'aider à récompenser les meilleures comédies de l'année au sein de son jury.

Cette année, la présidente Michèle Laroque sera entourée de l'humoriste et comédien Malik Bentalha (Pataya, Le doudou), de la comédienne Mathilde Seigner (Une hirondelle a fait le printemps, Vénus Beauté (Institut), Camping), du réalisateur et comédien Ruben Alves (La cage dorée, Miss, Yves Saint Laurent) et enfin de la comédienne Joséphine Japy (Cloclo, Neuilly Sa Mère)

Le jury devra sélectionner le meilleur de la comédie entre le 17 et le 23 janvier 2021. La sélection officielle est toujours un mystère et elle sera annoncée progressivement "jusqu'à la fin de l'année 2021", prévient le festival.

"Il y a eu un rendez-vous manqué en 2021, a déclaré la présidente Laroque, mais comme le rire est plus fort que tout, rien ne peut l’arrêter, pas même une épidémie ! En 2022 le Festival revient plus fort et plus puissant que jamais. Je suis très honorée, très heureuse et très fière d’être la Présidente du Jury."

"Plus que jamais on a besoin de rire. Dans n’importe quelle situation de crise la comédie est primordiale. Les gens, quand ils rencontrent des acteurs de drames, ils disent 'bravo' et pour les acteurs de comédie, ils disent 'merci'", expliquait aussi sur RTL celle qui travaille aussi désormais derrière la caméra. Michèle Laroque nous avait présenté Chacun chez soi, son deuxième film de réalisatrice et elle termine le tournage de son troisième long-métrage, Alors on danse, une histoire d'adultère et de famille entourée notamment d'Isabelle Nanty, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. Un film qu'elle a fini d'écrire pendant le confinement.

Premier grand rendez-vous cinéma de l’année, le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, fêtera son 25e anniversaire.