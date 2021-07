Clavier "m'a demandé de faire le personnage qui subit l'emmerdeur", confie Poelvoorde

Ce sera l'une des sorties événement de cet été : Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou, le 14 juillet prochain au cinéma. RTL a rencontré le duo vedette du film : Christian Clavier et Benoît Poelvoorde. Saint-Tropez, années 70 : la femme d'un milliardaire belge est menacée de mort, les autorités envoient sur place l'inspecteur Boulin, incapable et prétentieux... Il va découvrir un vrai panier de crabes au cœur d'une villa somptueuse, villa où tout le monde est suspect !

Le reste, c'est un hommage savoureux et vibrant à la Panthère Rose où l'on croise Jérôme Commandeur, Thierry Lhermitte, Virginie Hocq ou Rossy De Palma... C'est aussi l'occasion d'un duo inédit de cinéma : Clavier/Poelvoorde... Pourquoi seulement maintenant ? "C'est une excellente question, pour moi c'est un acteur magnifique. Les grands fantaisistes sont capables de tout faire, et il est capable de tout faire, répond Christian Clavier. Je l'adore, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il est délicieux, d'une finesse qu'il ne montre pas toujours. les couples au cinéma ça a toujours été très important pour moi, dans l'écriture avec Jean-marie, j'ai commencé avec une troupe puis avec Jean Réno, Gérard Depardieu et j'avais très envie de faire un film avec Benoît".

Une admiration "totalement réciproque", confirme le comédien belge. "Il me fait rire quoi qu'il advienne. Ce qui est amusant c'est qu'il me demande de faire le personnage qui subit l'emmerdeur".

Mystère à Saint-Tropez se déroule durant les années 70 et ça se voit à l'écran : costumes, décors, voitures, on y est ! Le tandem Poelvoorde-Clavier est-il nostalgique de cette époque ? "Aujourd'hui tout est tellement sous contrainte... Les années 70 c'est extrêmement gai, on peut faire une direction artistique belle, les vacances, Saint-Tropez, Brigitte Bardot... Tout est permis. Aujourd'hui, pour faire une comédie dès qu'on avance un pas on te dit non", regrette Christian Clavier.

Constat flagrant : ces deux-là s'adorent, jouent ensemble, s'amusent et nous font rire par ricochet. Benoît Poelvoorde et Christian Clavier sont à l'affiche de Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou le 14 juillet au cinéma.