"Emily in Paris" (Netflix) : le Paris fantasmé de la série fait hurler les Français

Emily in Paris | Teaser officiel et date de lancement VOSTFR | Netflix France

publié le 02/09/2020 à 21:22

"Oh my God, on dirait que je suis Nicole Kidman dans Moulin rouge". C'est par cette phrase on ne peut plus clichée sur un film qui, déjà, fantasmait Paris que commence la bande-annonce d'Emily in Paris. Cette nouvelle série de Netflix signée Darren Star, le créateur de Sex and the City a été pensée pour vendre du rêve aux amoureux de la capitale française.



Appartement de rêve sans vis-à-vis avec vue sur un petit square arboré. Cocktails mondains en robe de grandes maisons de couture. Bouquet de roses fraîches. Beaux Français faisant le baisemain. Tous ces éléments qui mêlent romantisme et luxe semblent dominer la vie parisienne d'Emily (Lily Collins), l’héroïne de cette série. Rarement avait-on vu autant de clichés sur la capitale française depuis les épisodes parisiens de Gossip Girl ou la fin du Diable s'habille en Prada.

Si le réalisme n'est pas le fort des créations de Darren Star (aucune journaliste new-yorkaise n'a jamais vécu la vie de Carrie Bradshaw après tout), cette vision idéalisée fera plaisir à l'Office du tourisme de Paris et a bien amusé les internautes. "J'ai trop hâte que cette Emily se retrouve bloquée dans le RER B entre La Courneuve et Aubervilliers", ironisait un utilisateur de Twitter.

La série Emily in Paris et sa farandole de macarons Ladurée sera diffusée sur Netflix à partir du 2 octobre. Un plaisir coupable en perspective. On conseillera néanmoins aux créateurs du show d'apprendre la différence entre un "pain aux raisins" et "une chocolatine" pour éviter l'incident diplomatique...