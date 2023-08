ÉDITO - "Vive Barbie !", clame Alba Ventura

Je dis "Vive Barbie" et pas seulement par esprit de contradiction. Alors je dois être honnête, je n'ai pas vu le film en entier. J'ai eu accès à plusieurs extraits et pour tout vous dire, je pensais que j'allais trouver ça grotesque, enfantin, dégoulinant de rose et nunuche. J'ai été surprise. C'est caricatural, mais amusant. C'est souriant, il y a beaucoup de dérision, beaucoup de premier degré. Le film a la vertu de ne pas être déprimant. C'est déjà ça.

Alors il dérange parfois. Plusieurs pays l'ont interdit. Trop de diversité ou d'homosexualité pour le Cameroun, contraire aux valeurs pour le Koweït ou l'Algérie. Le Vietnam, c'est pour des raisons politiques. Quant aux féministes, elles se fichent de savoir que l'homme est bête et déconstruit dans le film, elles y ont surtout vu l'exploitation de la femme au profit d'une multinationale telle que Mattel. Le fabricant des Barbie, producteur du film avec Warner, va encaisser le jackpot puisqu'il a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes. C'est plus que Harry Potter et les reliques de la mort Partie 2.

Alors c'est vrai que le film Barbie est une gigantesque promo pour Mattel, évidemment. Ok, ça sert le capitalisme. J'ai envie de dire, comme beaucoup de blockbusters, comme beaucoup de films à succès à gros moyens qui enrichissent l'industrie du cinéma. Et pas seulement. Oui, ça sert une grande firme. Bon, mais pas plus que lorsqu'on emmène ses enfants chez Disney ou chez McDo ou qu'on leur achète des Nike ou des iPhone.

