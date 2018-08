publié le 11/08/2018 à 18:10

L'adaptation cinématographique du célèbre dessin animé Dora l'exploratrice risque de faire beaucoup parler d'elle. D'abord parce qu'elle est produite par Michael Bay, réputé avant tout pour ses blockbusters tonitruants comme Armageddon ou la saga Transformers.



Ensuite parce que le personnage de Dora, qui a appris des mots d'anglais, de français ou d'espagnol à des millions d'enfants dans le monde entier, est supposée avoir 8 ans dans le dessin animé mais va se retrouver incarnée par une jeune femme de 17 ans sur grand écran.

L'actrice américaine d'origine péruvienne Isabela Moner a en effet partagé sur son compte Instagram une photo d'elle portant la tenue et l'emblématique sac à dos de Dora, un cliché qui a déjà provoqué de nombreuses réactions.

En France, où le dessin animé a été diffusé entre 2001 et 2016, certains s'étonnent de voir une jeune adulte choisie pour un rôle associé de si près à l'enfance, en particulier dans un film produit par Michael Bay.

"Je suis honorée et très excitée à l'idée d'incarner Dora. J'ai grandi en regardant la série et pour moi, qui suis latine, il s'agissait d'un modèle [...] Je suis très impatiente de mettre mon sac à dos et de débuter sa prochaine aventure", a de son côté écrit la comédienne dans un communiqué publié par The Hollywood Reporter. Le film est actuellement en tournage et sortira le 7 août 2019 sur grand écran.

