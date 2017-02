Le dessin animé d'anthologie sur l'exploration du corps humain revient sur France 4 au printemps, dans une version remastérisée.

Crédit : Hello Maestro "Il était une fois...la vie" revient en HD sur France 4 en mars

par Morgane Giuliani publié le 01/02/2017 à 11:56

Son générique vous hante encore à ce jour. Il était une fois... la vie a bercé et instruit des millions d'enfants pendant les années 1980, où il était diffusé sur France 3. Cette série éducative, drôle et décalée sur le corps humain, dont les personnages savent se faire minuscules pour explorer les différents organes de fond en comble, revient prochainement sur France 4 dans une version restaurée, au début du mois de mars.



Les 26 épisodes ont été revus en haute-définition par la société de production Hello Maestro, qui a dévoilé les coulisses de ce retour dans une vidéo postée sur Facebook. On peut ainsi voir que les couleurs ont été réhaussées, tandis que des éléments "manquants" ont été rajoutés. "Ça fait partie du charme de l'épisode, il a été fabriqué comme ça. Ça fait partie de l'Histoire, c'est le mal-dessiné de l'époque", souligne un membre de l'équipe. Pour les plus impatients, les 26 épisodes seront disponibles en avant-première dès le 4 février sur le site jeunesse Ludo.fr, qui appartient à France Télévisions.