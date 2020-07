Crédit : Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 16/07/2020 à 04:04

C'est un retour sur le devant de la scène qui pourrait bien ravir les nombreux fans de Dirty Dancing. Jennifer Grey, immortelle "Bébé" de ce film culte des années 1980, devrait revenir à la danse, trente-trois ans après la sortie du drame musical américain, en 1987.

Selon les informations du site américain Deadline, un nouveau projet de film de danse, situé dans les années 1990, est en train de prendre forme au sein des studios Lionsgate et où l'actrice de 60 ans aurait non seulement le rôle titre mais serait aussi productrice exécutive du projet. Toutefois, la suite de la saga reste pour l'heure hypothétique et le projet n'a pas été officialisé.

Le film Dirty Dancing raconte l'histoire d'amour lors d'un été entre la jeune "Bébé", incarnée par Jennifer Grey et son professeur de danse "Johnny Castle", joué par le regretté Patrick Swayze. Une suite, sortie en 2004 avec d'autres acteurs, n'a pas rencontré le même succès que le premier volet, qui a généré près de 218 millions de dollars au box-office mondial.