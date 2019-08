publié le 09/08/2019 à 17:18

Le héros masqué à 100 ans. Né le 9 août 2019 et imaginé par Johnson Mc Culley dans Le Fléau de Capistrano, Zorro est culte dans le monde entier et a été l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques. En un centenaire d'existence, il a inspiré de nombreux autres personnages comme Batman et plus de 36 acteurs l'ont incarné à l'écran.

Don Diego de la Vega (la véritable identité de Zorro) est apparu au cinéma pour la première fois en 1920 sous les traits de Douglas Fairbanks (Les Trois Mousquetaires, Robin des Bois), dans un film muet, Le Signe de Zorro. L'américain Tyrone Power (Lloyd's of London) l'a joué en 1940 dans un autre film également intitulé Le Signe de Zorro.

Après de nombreux autres long-métrages, il a fait l'objet d'une série de Walt Disney avec Guy Williams (Le Tyran de Syracuse, Capitaine Sinbad) de 1957 à 1961. Alain Delon porte le masque domino en 1975 dans le Zorro de Duccio Tessari et Georges Hamilton (Dracula) l'a parodié dans La Grande Zorro en 1981. Antonio Banderas et Anthony Hopkins (Hannibal Lecter) ont joué le personnage dans Le Masque de Zorro en 1998 et sa suite, La Légende de Zorro en 2005.

> La Légende de Zorro - Bande Annonce VF

Si Zorro est omniprésent dans la culture de tous, il est vrai qu'il est moins connu du jeune public. Du Masque de Zorro à La Légende de Zorro en passant par Zorro le Vengeur masqué, le centenaire du personnage est l'occasion de se souvenir des volets passés et des acteurs qui ont marqué l'histoire du justicier.

Une nouvelle adaptation du justicier devrait être réalisée par Jonás Cuarón prochainement, avec Gael García Bernal dans le rôle titre, et Quentin Tarantino a aussi évoqué une possible adaptation du héros au sombrero cordobès dans une suite de Django Unchained.