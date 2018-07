publié le 29/08/2016 à 07:17

L'incertitude plane sur les circonstances de la fermeture partielle de l'aéroport de Los Angeles. Le compte Twitter du troisième "hub" aérien des États-Unis précise qu'une "possible fusillade", qui n'a pas été confirmée, aurait éclaté dimanche 28 août au sein de la structure. "Les niveaux supérieurs des départs et inférieurs des arrivées du terminal central sont fermés. Merci de vérifier avec les compagnies aériennes" le statut des vols "si vous vous dirigez vers LAX", notait le compte Twitter.





Le compte Twitter de la police de l'aéroport expliquait dans un premier temps que les forces de l'ordre "fouillaient LAX à la suite d'informations", précisant que "toutes les précautions (étaient) prises pour assurer la sûreté du public", et confirmant que les informations sur un tireur étaient non vérifiées. L'aéroport de Los Angeles, deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, est le 7e au monde en terme de trafic.



Selon le L.A Times, vers 20h46 heure locale, des coups de feu intervenus dans les terminaux 6,7 et 8 de l'aéroport ont été signalés, entraînant la police à mettre en place un poste de commandement et à fermer le terminal central. Par précaution, les mouvements aériens ont été interrompus de 21h à 21h30 sur les pistes sud de l'aéroport qui ont accueilli les passagers fuyant les terminaux concernés par l'évacuation.

Selon les autorités, les terminaux 1,2,3 et 5, ainsi que le terminal international Tom Bradley ont été examinés par les démineurs de la police aéroportuaire de Los Angeles. Dans le même temps, les terminaux 6,7 et 8 étaient toujours en cours d'inspection par les forces de l'ordre dans la nuit de dimanche 28 à lundi 29 août.



Dimanche soir, l'aéroport était sur le point de rouvrir totalement. "Les informations sur une fusillade à Los Angeles se sont révélées être de gros bruits seulement, il n'y a pas eu de tirs, pas de blessés, une enquête continue pour localiser l'origine" du bruit, a écrit sur son compte Twitter un porte-parole de la police de Los Angeles, Andy Neiman.



L'aéroport de Los Angeles a pour sa part précisé sur Twitter qu'un "individu en costume de Zorro a été placé en détention par la police", et que plusieurs terminaux avaient été fouillés, déclarés sûrs, et réouverts.