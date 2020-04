Confinement : UGC illimité, CinéPass... Comment se faire rembourser ?

publié le 07/04/2020 à 09:02

Confinement oblige, cela fait plus de trois semaines que les cinémas sont fermés. Pour les détenteurs d'un abonnement (UGC illimité,CinéPass) la question s'est déjà posée : est-il possible de se le faire rembourser, et si oui, comment ?

Pour les abonnés UGC illimité, pas besoin de réclamer, l'entreprise vous a normalement envoyé un mail indiquant que, tant que les salles resteront fermées, aucun prélèvement ne sera effectué. Le montant déboursé pour les quinze derniers jours de mars sera intégralement remboursé durant le mois d'avril.

Pour ceux qui se sont abonnés à l'année et qui ont réglé leur montant en une seule fois, l'abonnement sera prolongé du nombre de jours pendant lesquels les cinémas resteront fermés. Toutes ces démarches se font automatiquement, vous n'avez donc pas besoin, sauf problèmes, de prendre contact avec UGC.

Pathé Gaumont, CGR et Kinépolis

De son côté, Pathé Gaumont a lui aussi envoyé un mail aux abonnés CinéPass leur annonçant que le prélèvement a été suspendu jusqu'à la réouverture des cinémas. Idem pour la dernière quinzaine du mois de mars, la somme sera automatiquement remboursée sur votre prochain prélèvement. Enfin, pour les détenteurs de cartes prépayées qui prenaient fin à la fin du mois d'avril, la durée va automatiquement être prolongée jusqu'à fin juin 2020.

Le réseau CGR a lui aussi pris des dispositions face à la crise du coronavirus, en prolongeant exceptionnellement d'un mois de validité supplémentaire toutes les cartes CSE. Idem pour les cartes Kinépolis.