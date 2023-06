Comment "Intouchables" a marqué le cinéma français

Omar Sy et François Cluzet dans "Intouchables"

ON VOUS EN REPARLE - Intouchables, le phénomène du cinéma français

ON VOUS EN REPARLE - Intouchables, le phénomène du cinéma français

Le 2 novembre 2011 sort en France le film Intouchables, réalisé par le duo gagnant Eric Toledano et Olivier Nakache. Les réalisateurs ont déjà connu le succès avec Nos Jours Heureux et Tellement Proches.

Dans les deux films, on retrouve un certain Omar Sy. C'est à lui qu'ils pensent pour incarner le héros de leur prochain long-métrage. Omar Sy va donc incarner Driss. Pour le riche homme d’affaires Philippe, ce sera François Cluzet.

L’acteur a raconté ce week-end à RTL un souvenir qui l’a marqué dans son interprétation : "Quand Nakache et Toledano m’ont fait venir à la production pour essayer le fauteuil, j’ai voulu rester seul avant de m’asseoir dedans. J’ai pensé que j’avais eu le même accident que lui mais après être terriblement ému, j’ai tenté d’y mettre son cœur et sa joie de vivre".

D’ailleurs, Philippe Pozzo di Borgo avait eu plusieurs demandes d’adaptation de son livre. Jusqu’ici, il avait dit non. Mais sous le format d'une comédie, Philippe Pozzo di Borgo dit oui.

À sa sortie en salles, le succès est immédiat. Le film dépasse les 19 millions d’entrées en France. Il est à la troisième place du podium du plus grand nombre de vues en salle, derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch’tis.

Même à l’étranger, le film est plébiscité. Un remake, The Upside (Sous un autre jour), sort en 2019. Intouchables dépasse les 31 millions d’entrées au cinéma à l’international. C’est plus que Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain et ses 23 millions.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info