Comment Disney prévoit de nous traumatiser avec un nouveau "Bambi"

publié le 26/01/2020 à 04:57

Après Le Roi Lion et Aladdin, Disney a décidé de poursuivre sur sa lancée et a prévu un remake en images de synthèse (ou live action) pour un autre dessin animé culte : Bambi. De quoi traumatiser à nouveau l'ancienne génération, qui a grandi avec le classique de 1942, mais aussi toucher la nouvelle qui pourra découvrir l'histoire du jeune faon et de son copain le lapin Panpan en prises de vue réelles.

Les scènes de combat dans le film Le Roi Lion ont parfois choqué les plus jeunes tellement elles paraissaient vraies. Alors la mort de la maman de Bambi en "live action" risque d'être un moment mémorable et émouvant.

Selon The Hollywood Reporter, Disney a engagé Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel et Tomb Raider) et Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser pour Netflix) pour le scénario.

Autre nouveauté Disney en préparation : Pinocchio. Selon Deadline, Robert Zemeckis (Forrest Gump, Retour vers le futur) a été choisi pour co-écrire la nouvelle version du film culte de 1940.