Chantal Lauby formidable de naturel et de douceur dans la comédie "Sol"

Le film Sol réalisé par Jezabel Marquès sort le 8 janvier 2020 au cinéma avec Chantal Lauby dans le rôle principal. Elle incarne une gloire du tango argentin, revenant à Paris après un long exil à Buenos Aires.

Sol, c'est son nom, porte en elle une blessure : la rupture avec son fils, décédé depuis, qui après leur dispute était devenu papa. À l'automne de sa vie, Sol va tenter de nouer un lien avec son petit-fils (Giovanni Pucci) et sa belle-fille (Camille Chamoux), mais sans leur dire qui est elle, s'improvisant voisine, nounou et presque domestique. C'est un film tendre sur le deuil et la famille où l'on s'amuse aussi beaucoup, porté avec élégance et caractère par Chantal Lauby qui incarne une vedette ayant fait comme elle a pu pour gérer à la fois sa carrière et sa vie de mère.

Chantal Lauby, elle-même artiste et maman, sa fille est Jennifer Ayache la chanteuse du groupe Superbus, confirme que ce n'est pas toujours simple. "J'essayais de récupérer Jenifer très souvent au studio avec moi, j'essayais de l'avoir proche de moi quand même. Aujourd'hui, quand j'y repense, je culpabilise un tout petit peu en me disant que j'aurais pu [faire plus]. Il faut se débrouiller", confie l'actrice à RTL.

> SOL – Bande-annonce officielle – Chantal Lauby / Camille Chamoux (2020)

Une prestation formidable de Chantal Lauby

Autre question soulevée par le film : Sol y apparaît en diva vieillissante, préoccupée par le temps qui passe, son apparence, le regard des autres et surtout des hommes. À bientôt 72 ans, Chantal Lauby a depuis longtemps accepté la règle d'un jeu contre laquelle elle ne veut pas lutter. "Même si des fois c'est dur, j'ai du mal à aller faire des trucs de chirurgie esthétique parce que je me dis que c'est la vie ça, c'est la vie elle se met sur moi, elle s'imprime (...) Il faut qu'on aime nos visages marqués, ça peut donner un charme (...) Il faut gérer, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit et marcher", poursuit Chantal Lauby.

Chantal Lauby est formidable de naturel et de douceur dans Sol. Elle tourne peu, choisissant ses projets, prenant son temps. Il faut dire qu'elle a le choix puisqu'en 2019 l'actrice a été à l'affiche du plus gros succès français de l'année : Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?. Bonne nouvelle pour les 6,7 millions de spectateurs : un troisième volet est en préparation. "On en parle [du 3e volume]. Il y a de l'écriture en cours, on va voir et il faut voir ce qu'il en sort", explique l'actrice.