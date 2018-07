publié le 30/08/2017 à 17:11

Truffaut, Berri, Téchiné, Varda, Ozon... Tous ont composé avec ce duo d'acteurs hors du commun. En ce mois d’août 2017, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu partagent l'affiche d'un même long-métrage. Ils sont réunis pour la dixième fois dans la comédie Bonne Pomme de Florence Corentin qui sort en salles ce mercredi 30 août 2017.



Présenté en avant-première au 10e Festival du film francophone d'Angoulême, Bonne Pomme raconte une rencontre improbable, celle de Gérard, un garagiste toujours prêt à rendre service (Gérard Depardieu), avec Barbara, fantasque patronne d'une auberge de village (Catherine Deneuve).

Aux côtés des deux géants du septième art, Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci, fais pas ça), Chantal Ladesou, Grégoire Ludig, et deux jeunes acteurs Gauthier Battoue et Benjamin Voisin, assurent de facétieux seconds rôles.

La Tendresse et la folie

"J'ai écrit pour ces deux acteurs que j'ai toujours beaucoup admirés", a dit lors d'une conférence de presse à Angoulême la réalisatrice et co-scénariste, qui avait déjà dirigé Gérard Depardieu, dans Olé ! en 2005, mais signe sa première collaboration avec Catherine Deneuve. "Pour le personnage de Gérard, je me suis beaucoup inspiré de Gérard Depardieu qui est un vrai tendre. Quant à Catherine Deneuve, il y a toujours une folie qui pointe derrière la réserve", déclare la réalisatrice, complice d'Etienne Chatiliez pour les scénarios de La vie est un long fleuve tranquille, Tatie Danielle" et Le Bonheur est dans le pré.



Les deux comédiens sont réunis pour la dixième fois à l'écran, près de 30 ans après Le dernier métro, chef d'œuvre de François Truffaut.

1 - "Le Dernier métro" (1980)

Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans "Le dernier métro"

Triomphe total lors de la sixième cérémonie des César, le film mythique de François Truffaut remporte dix prix dont celui du Meilleur film. Les deux acteurs remportent eux aussi les César de la Meilleure actrice et du Meilleur acteur pour leurs rôle de Marion Steiner et Bernard Granger.

2 - "Je vous aime" (1980)

Un casting cinq étoiles illumine ce film réalisé par Claude Berri. Catherine Deneuve interprète Alice, une femme de 35 ans qui vit des amours avec Simon (Serge Gainsbourg), Julien (Jean-Louis Trintignant), Claude (Alain Souchon) et Patrick joué par Gérard Depardieu. La musique du film est signée Gainsbourg, le chanteur a d'ailleurs prêté sa maison pour le tournage de certaines scènes.

3 - "Le Choix des armes" (1981)

Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans "Le Choix des armes"

Film d'Alain Corneau, Le Choix des armes rassemble de grands noms du cinéma français

Yves Montand, Gérard Lanvin, Michel Galabru et - bien entendu - Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Une histoire de truands, de cavale et d'anciennes amitiés toute en tension. Corneau fera appel au même duo dans Fort Saganne.

4 - "Fort Saganne" (1984)

Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans "Fort Saganne"

Gérard Depardieu est le lieutenant Charles Saganne, Catherine Deneuve la féministe Louise Tissot. Dans ce film, adaptation du roman de Louis Gardel, qui fut le plus cher du cinéma français à l'époque, ils vivent une passion éclairante.



"Je n'apparais que durant 10 ou 12 minutes dans Fort Saganne. J'ai d'ailleurs un peu hésité à accepter le rôle car il est très court, confiait Catherine Deneuve dans une interview pour Vidéo 7 en 1984. Mais je me suis trouvée confrontée à mes propres paradoxes car j'ai souvent dit que ce qui compte pour moi, c'est davantage les films que les rôles. Comme, de surcroît, le scénario est un des plus beaux qu'il m'ait été donné de lire, et que Corneau ainsi que Depardieu étaient de la partie, mes hésitations se sont vite évanouies."

5 - "Drôle d'endroit pour une rencontre" (1988)

Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans "Drôle d'endroit pour une rencontre" Crédit : Sipa

Le film de François Dupeyron a aussi été un grand succès critique. Quatre César viennent couronner cette comédie dramatique dont l'action commence par un abandon sur une aire de repos. Le réalisateur remportera le prix de la Meilleure première oeuvre et Catherine Deneuve repartira avec un nouveau César pour son interprétation.

6 - "Les Cent et une nuits de Simon Cinéma" (1995)

Dans ce film aux allures de contes, Monsieur Cinéma (Michel Piccoli) tente de raviver sa mémoire grâce à Camille (Julie Gayet). Agnès Varda y invoque tous les monstres sacrés du septième art : Marcello Mastroianni, Fanny Ardant, Jean-Paul Belmondo, Sandrine Bonnaire, Patrick Bruel, Robert De Niro, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Clint Eastwood... Naturellement Gérard Depardieu et Catherine Deneuve intègre cette grande ronde en interprétant plus ou moins leurs propres rôles.

7 - "Les Temps qui changent" (2004)

Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans "Les Temps qui changent" Crédit : Sipa

Ce sont des retrouvailles amoureuses entre deux anciens amants, Antoine (Gérard Depardieu) et Cécile (Catherine Deneuve), que met en scène André Téchiné dans Les Temps qui changent. Cécile est de nouveau mariée mais lui ne s'est jamais remis de cette séparation. Il tentera par tous les moyens de reconquérir son amour d'antan.

8 - "Potiche" (2010)

Comédie déjantée et succulente s'il en est, Catherine Deneuve incarne dans Potiche de François Ozon, Suzanne Pujol, la femme du patron d'une usine en pleine grève dans la ville fictive de Sainte-Gudule. Gérard Depardieu est Maurice Babin, le syndicaliste en chef qui s'opposera au patron, M. Pujol ( Fabrice Luchini). Les deux acteurs seront incarnés, jeunes, par la chanteuse Elodie Frégé et Gautier About.



Le films sera nommé trois fois aux César : Meilleure actrice pour Catherine Deneuve, Meilleur actrice dans un second rôle pour Karin Viard et Meilleure adaptation.

9 - "Astérix et Obélix : Au service de sa majesté" (2012)

Film grand public et comédie toujours, mais avec un succès critique moins net, le duo se retrouve dans le blockbuster Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. Depardieu est une nouvelle fois Obélix et il partagera l'affiche avec Édouard Baer en Astérix. Catherine Deneuve incarne - bien entendu - Cordélia, la reine de Bretagne et le duo retrouve Fabrice Luchini en César mégalomane et hystérique.

10 - "Bonne Pomme" (2017)

Gérard Depardieu est Gérard, ça a le mérite de la simplicité. Catherine Deneuve est Barbara. Gérard, exténué d'être pris pour un naïf par sa belle-famille décide de tout plaquer pour reprendre un garage en face de l'auberge de Barabara.



Catherine Deneuve, femme libre et sauvage, et Gérard Depardieu, tout en retenue, ne cachent pas leur plaisir de jouer ensemble. Une comédie garantie sans méchanceté ni mauvais esprit.