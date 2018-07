publié le 30/08/2017 à 11:43

À l'affiche au cinéma cette semaine, Bonne pomme de Florence Quentin, avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Le film raconte la rencontre improbable dans un petit village du Gâtinais dans la campagne francilienne, d'un garagiste en cavale et d'une aubergiste fantasque qui va abuser de la gentillesse du bonhomme, la "bonne pomme" de l'affaire. L'histoire vaut avant tout par les retrouvailles sur grand écran du couple Catherine Deneuve-Gérard Depardieu.



Dès la première scène, on est avec eux, amusés et charmés par leur échange aigre-doux : comme si on retrouvait deux vieux amis à l'écran. C'est la dixième fois qu'ils tournent ensemble, depuis Le Dernier métro de François Truffaut, en 1980.



"Il y a une base très solide entre [Gérard et moi]. C'est quelque chose qui dépasse les acteurs (...) C'est vraiment une question d'alchimie", confie Catherine Deneuve. "Je pense que même si on se quitte pendant un an, c'est comme si on se retrouvait sans s'être quittés pendant un an", poursuit Gérard Depardieu.



40 ans de collaboration qui fonctionnent

De Je vous aime à Astérix, de Fort Saganne à Potiche ou de Je vous aime à Drôle d'endroit pour une rencontre, la magie de la collaboration entre Catherine Deneuve et Gérard Depardieu ne s'est pas émoussée avec le temps. "Je m'amuse, car elle me surprend aussi (...) Elle est extraordinaire", explique l'acteur. "C'est un compagnon de route, il sait que je peux partir à l'aventure comme ça ce n'est pas vraiment un problème, je n'ai pas de jugement (...) Dans l'ensemble je l'aime énormément", conclut Catherine Deneuve.



> Bonne Pomme - Bande annonce - Florence Quentin - Deneuve / Depardieu