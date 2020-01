publié le 07/01/2020 à 12:30

Le 21 janvier prochain, Bruno Solo et Julien Boisselier (12 millimètres au Théâtre de l'Oeuvre en 2017) investiront la scène du Théâtre de Paris (Paris 09). Aux côtés de Mélanie Page (Le jeu de la vérité), les deux comédiens seront à l'affiche de Dix ans après, une pièce de David Foenkinos dans laquelle ils incarneront un trio amicalo-amoureux.

En effet, mise en scène par Nicolas Briançon (déjà aux commandes de la nouvelle version du Canard à l'orange), cette comédie raconte l'histoire d'un couple qui invite l'ex-compagnon de madame à dîner. C'était il y a dix ans, il y a prescription. Ou pas...

"Dix ans après" de David Foenkinos, avec Bruno Solo, Julien Boisselier et Mélanie Page au Théâtre de Paris à partir du 21 janvier 2020

Faut il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? Peut on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ? À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier apportent une réponse dans cette nouvelle comédie.

Dix ans après de David Foenkinos au Théâtre de Paris à partir du 21 janvier prochain. Représentations du mardi au samedi à 21h. Matinées le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h.

