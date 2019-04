publié le 29/04/2019 à 14:52

Brandon et sa sœur jumelle à nouveau réunis. Shannen Doherty, alias Brenda Walsh dans la série culte pour adolescent Beverly Hills 90210, rejoindra le casting du reboot prévu pour l'été 2019. Et c'est avec une photo très nostalgique publiée sur son compte Instagram que la star a annoncé la bonne nouvelle.



"Oui c'est officiel. Mais la vraie question est... Est-ce qu'on va continuer à être stylé dans ces tenues ?", peut-on voir en légende de la photo de la fine équipe de Beverly Hills, jeans délavés et déchirés, riant sur la plage de sable fin. Cette décision arrive quelque mois après la mort de Luke Perry, qui l'avait dévastée. Serait-ce un dernier hommage à celui qui jouait son petit ami ?



C'est en tout cas le souhait du producteur qui, comme le révélait le magazine américain Variety, avait annoncé qu'un hommage serait rendu à l'acteur durant les 6 épisodes du reboot. "La manière dont ce sera fait reste à déterminer. C'est quelque chose que les scénaristes vont devoir trouver", avait-il déclaré.