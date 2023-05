"Bardot" : ce que l’on sait de la série consacrée à l’artiste qui commence ce soir

"Bardot", c'est très exactement Brigitte Bardot de 15 à 26 ans, racontée par la géniale scénariste Danièle Thompson, qui a co-écrit et co-réalisé avec son fils Xtopher. Le public découvre et redécouvre avec eux une "BB" belle et rebelle, une "BB" copiée dans le monde entier, sans jamais avoir voulu être un modèle, une "BB" célèbre dès son premier grand film, réalisé par son premier amour et amant, Vadim, admirablement joué par Victor Belmondo.

Brigitte Bardot le rencontre à 15 ans et l'aime immédiatement, d'un amour "à la Bardot", c'est-à-dire charnellement, complètement, totalement. Elle, la fille ainée de parents très bourgeois, intransigeants sur les valeurs, pratique avec lui un amour très physique qui n'a pas grand-chose à voir avec ses cours de danse.

D'ailleurs, Géraldine Pailhas incarne parfaitement le rôle de la mère, tout comme Hippolyte Girardot le fait avec celui du père coincé.

Une inconnue dans la peau de "BB"

Brigitte Bardot, en revanche, est jouée par une inconnue. Julia de Nunez, 20 ans, Parisienne, née de parents Argentins... Mais contrairement à sa génération, elle connaissait Bardot et concède : "c'était mon interprétation à moi de ne pas choisir forcément de l'imiter".

"Avant de pouvoir l'interpréter, j'ai beaucoup regardé ses films, analysé sa manière de parler, sa démarche et je me suis rendu compte qu'en réalité, tout était là. Je n'avais pas besoin de tomber dans l'imitation forcée parce que cette jeune fille ne m'a pas semblé très loin de moi. L'imité n'était donc pas la meilleure chose à faire", assure Julia de Nunez. Et c'est réussi : après quelques minutes, le public oublie Brigitte Bardot et elle devient cette comédienne.

Quant à la vraie "BB", "elle était au courant de ce projet", affirme Danièle Thompson. "Elle était proche de mes parents et nous partagions le même agent. Je lui ai écrit, elle m'a répondu et m'a assuré qu'elle nous faisait confiance, tout en me glissant : 'Je suis loin, si loin de tout ça'".

Une interprétation réussie

"La série nous plonge dans l'incroyable aventure de cette jeune fille de très bonne famille dans les quartiers chics de Paris", promet Danièle Thompson. Et c'est vrai ! Mais il faut faire le tri : la reconstitution et du phénomène Bardot et de l'époque, qu'on revoit, qu'on revit, est absolument parfaite. On y retrouve d'ailleurs la fameuse dodoche !

On soulignera Yvan Attal dans le rôle du producteur Raoul Lévy, Anne Le Ny dans celui d'Olga l'agent de "BB", le personnage de Lazaref en patron de journal qui aime la presse, à condition qu'elle soit à scandale, les vraies archives d'époque montrant la frénésie mondiale pour "Et Dieu créa la femme", avec les concours de sosies dans tous les pays, l'hostilité "critique public" en France...

Reste le personnage de Bardot. Est-il réussi ? Oui. Julia est parfaite, attachante, attirante, convaincante, excellente... Mais il me manque un truc : le diable est dans les détails : peut-être l'oeil sombre Bardot, le phrasé Bardot, la démarche et le long cou Bardot... Ça m'a manqué ! "BB", c'est une panthère, un puma et elle est inimitable ! Reste que c'est évidemment à voir.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info