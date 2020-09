"Away" (Netflix) : la série spatiale et lacrymale qui explore la séparation

Away | Official Trailer | Netflix

publié le 18/09/2020 à 19:53

Un aller-retour entre la Terre et Mars prend environ trois ans. Une éternité sans voir ses proches, ses amis, ses enfants. Une éternité dont une bonne partie de l'humanité a pu goûter l'amertume avec le confinement. Ajoutez à ce sentiment étrange un environnement mortel, un stress de chaque instant et des colocataires difficiles. Voici la recette très humaine d'un voyage spatial et le cadre de la série de Netflix Away.

Away nous propose de suivre une équipe internationale d'astronautes qui vont tenter la première expédition vers la planète rouge de l'histoire de l'humanité. Une chance de rentrer dans l'histoire pour cinq génies du voyage spatial, de la botanique, de la chimie ou de l'ingénierie rassemblés pour la mission Atlas.

Cette petite équipe est dirigée par l'Américaine Emma Green (Hilary Swank qui signe ici son retour), mère d'une adolescente qui deviendra petit à petit le centre de gravité narratif de cette première saison. Une grande partie de l'intrigue est centrée sur la famille Green avec un mari handicapé par un AVC au moment du départ de la mission et Lex, lycéenne, qui gère plus ou moins bien le départ de sa mère.

Incarnés à l'écran par Josh Charles (The Good Wife) et Talitha Bateman qui est une vraie révélation, cette cellule familiale oscille entre frustrations, dépression et exaltation pendant cette mission qui place la vie de couple et la relation mère-fille entre parenthèses.

Les facettes de la séparation

Ato Essandoh, Hilary Swank, Mark Ivanir, Ray Panthaki et Vivian Wu dans "Away" Crédit : Netflix

Mais rassurez-vous les personnages secondaires ne sont pas là pour faire de la figuration. Chacun a un épisode qui lui est dédié et fait avancer l'intrigue et le voyage. Le patriotisme et les amours secrètes de Lu la chimiste chinoise, les origines et la religion de Kwesi, le botaniste anglais, ou la rude relation du Russe Misha avec sa fille seront comme autant de déclinaisons de la séparation et des problèmes de communication que nous connaissons tous. Nous n'en dirons pas plus pour ne pas dépasser le point de non-retour du spoiler.

N'attendez pas le spectaculaire d'un Interstellar ou d'un Gravity. Si les passagers de la mission Atlas connaîtront bien sûr des difficultés, Away n'est pas une série de science-fiction ou d'action. La réalisation des scène extérieures, de l'apesanteur, etc. restent cependant d’excellente facture. Il est avant tout question d'émotion et de rapports humains. En ce sens, la série est plus proche d'Ad Astra ou Proxima sortis ces dernières années. S'il fallait comparer Away à un autre monument de la télévision, alors nous la comparerions à des séries lacrymales comme la médicale Grey's Anatomy ou la familiale This Is Us.

Les fins d'épisode sont souvent déchirantes et s'il n'y a pas de grandes surprises scénaristiques, vous aurez certainement les larmes aux yeux à plusieurs reprises lors du visionnage de ces 10 premiers épisodes. La musique choisie pour illustrer certaines scènes font d'ailleurs la part belle à des Français comme le grand Debussy qui est le vrai fil rouge d'Away ou encore Pomme avec son merveilleux titre On Brûlera dans l'épisode 7.

> Pomme - On brûlera

Away peut facilement continuer son parcours dans une saison 2, mais Netflix n'a pas encore donné son feu vert pour le développement d'une suite. L'aventure spatiale et émotionnelle d'Hilary Swank s'est rapidement propulsée en top des séries les plus visionnées depuis sa sortie aux États-Unis et en France durant ce mois de septembre 2020. En général, c'est très bon signe...