"Avatar" : où voir (ou revoir) le premier film de la saga de James Cameron ?

Le nouveau film-spectacle de James Cameron, le tant attendu Avatar 2 va enfin sortir dans les salles obscures. L'occasion pour les millions de téléspectateurs qui étaient tombés amoureux de Pandora en 2009 de retourner sur la surface de la lune paradisiaque où vivent les Na’vi.

Mais, vous souveniez vous du nom de cette peuplade bleutée ? Vous rappeliez vous que Pandora était une lune de la géante gazeuse Polyphène ? Si beaucoup se souviennent de l'effet "wow" de la technologie déployée par James Cameron en 2009, beaucoup ont oublié les détails de l'intrigue. Il y avait les humains et leurs grandes machines, les Na'vi et leur symbiose avec la nature luxuriante de Pandora, un arbre magique... Mais pour beaucoup, un flou certain s'est formé avec les années.

Puisque La Voie de l'Eau ne commencera pas par un "rappel des épisodes précédents" frontal, la meilleure façon d'apprécier votre projection d'Avatar 2 sera certainement de vous faire une petite séance de rattrapage. De nombreux cinémas ont anticipé cette envie du public et ont programmé de nouvelles séances d'Avatar 1 ces dernières semaines. Il s'agit là de la meilleure façon pour découvrir ou redécouvrir le film (en version remastérisée) puisque l'écran géant et les lunettes 3D sont au coeur du succès historique de ce film.

Pour celles et ceux qui n'auraient pas l'occasion de se rendre au cinéma pour (re)voir le film, sachez qu'il est aussi disponible en streaming. Les abonnés de la plateforme Disney+ peuvent en profiter directement puisque le film a intégré le catalogue du géant américain. Le film est aussi disponible à la location sur d'autres services comme Amazon Prime Video, YouTube, myCANAL, Google Play Films et TV, CANAL VOD, Apple TV.

