Pierre Arditi et les auteurs du nouvel Astérix sont dans ALBH!

publié le 23/10/2019 à 16:16

Trois invités de choix ce matin dans le studio de Stéphane Bern ! D'abord, Pierre Arditi vient présenter son livre Le goût de ma vie, dans lequel il mêle conseils d'épicurien et souvenirs. L'acteur, "amateur très éclairé" et reconnu de vin, a accepté de discuter avec Christophe Casazza de vin et de bonne bouffe, qui ont toujours été au cœur de sa vie. Au fil de ces conversations animées, Pierre l’épicurien a aussi laissé parler Arditi, acteur de théâtre et homme engagé.

Le goût de ma vie Crédit : Hugo doc

Stéphane reçoit également en exclusivité les deux "nouveaux papas" du plus célèbre de nos héros: Didier Conrad et Jean-Yves Ferri, qui ont repris le flambeau de René Goscinny et Albert Uderzo et signent, depuis 2013, les aventures d'Astérix le gaulois.

Demain (jeudi 24 octobre !) sort le 38e opus de la série: La fille de Vercingetorix. Comme le laisse entendre le titre de ce nouvel album, un nouveau personnage fait son apparition. Fille de l'illustre guerrier Vercingétorix, cette adolescente à la longue natte rousse et aux jolies tâches de rousseur s'appelle Adrénaline. Lorsqu'elle débarque dans la vie des Gaulois, c'est tout le quotidien de ce paisible village d'Armorique qui s'en trouve bouleversé...

Les deux auteurs dévoilent les secrets de fabrication de l'un des ouvrages les plus attendus de cette fin d'année et jouent avec toute l'équipe d'ALBH! pour faire gagner 5 exemplaires de la BD à deux jeunes auditeurs !

La fille de Vercingetorix Crédit : Albert René

La fille de Vercingétorix est attendu en librairie le 24 octobre 2019 aux éditions Albert René.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet et Patrice Carmouze !