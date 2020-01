publié le 21/01/2020 à 12:38

Qui dit nouveau Astérix au cinéma, dit nouveau casting. C'est l'acteur et réalisateur Guillaume Canet qui sera aux manettes de ce prochain Astérix baptisé L'Empire du milieu et dont l'intrigue se déroulera, tout naturellement, en Chine. C'est Guillaume Canet et Gilles Lellouche qui camperont le duo de guerriers gaulois iconiques.

Il régnera une ambiance familiale et très Les Petits mouchoirs sur le plateau puisque Guillaume Canet s'est entouré de proches. D'après nos confrères du magazine GQ, le réalisateur s'est tourné vers Marion Cotillard pour jouer le rôle de la reine d’Égypte Cléopâtre. L'actrice oscarisée et épouse du réalisateur aura donc la lourde tâche de reprendre le costume porté par Monica Bellucci dans l'inoubliable comédie d'Alain Chabat sortie en 2002, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Pour l'heure, le reste du casting et les éléments de l'intrigue ne sont pas encore connus. Le budget du film, lui, est pharaonique pour une production française avec une estimation avoisinant les 65 millions d'euros. La franchise des irréductibles Gaulois a toujours connu les sommets dans ce domaine. Au Service de sa Majesté avait coûté 61 millions d'euros et le film de Thomas Langmann et Frédéric Forestier, Astérix aux Jeux olympiques, affichait un insolent budget de 78 millions d'euros.