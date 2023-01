"Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" : Jonathan Cohen raconte qu'il est "devenu fou" avec Gilles Lelouche

Mercredi 1er février, le nouvel opus des aventures d'Astérix, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, sortira dans les salles obscures. Pour l'occasion, Jonathan Cohen, alias Graindemaïs dans le film, a livré pour RTL une anecdote entre lui et Gilles Lellouche (qui joue Obélix) sur le tournage. "On a failli véritablement devenir dingue, effectivement, parce qu'on a attendu 12h".

"Il y a eu vraiment un laps de temps où on a été livré à nous-même, vu que tout le monde tournait, sauf nous. Donc à un moment donné, on est là et puis on s'ennuie et puis la folie nous gagne petit à petit et là, on est parti. Je pense qu'on a fait 170 impros. On a fait tout et n'importe quoi, on tapait dans les portes, on criait, on était deux échappés d'un asile", raconte le comédien.

Alors au moment d'enfin pouvoir tourner cette scène, "on arrive avec toute notre connerie ambiante sur le plateau. Sauf que tout le monde est en train de travailler. Vraiment, on a soulé toute l'équipe. On est devenu fou", dit Jonathan Cohen.

