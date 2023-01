INVITÉ RTL - "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" : "J’ai eu que des galères", plaisante Guillaume Canet

Les irréductibles Gaulois sont de retour dans les salles de cinéma dès le mercredi 1er février. Guillaume Canet est aux commandes de Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Invité de RTL ce mardi 24 janvier, l'interprète d'Astérix ne cache pas la pression qu'il subit avant sa sortie, mais aussi les "galères" qu'il a dû affronter.

Le budget d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu s'élève à 65 millions d'euros, l'un des plus gros du cinéma français. "Je suis très inquiet. C'est la première fois que je fais un film qui me prend autant de temps, ça m'a pris quatre ans de faire ce film", confie le réalisateur. "J'ai une grosse pression derrière moi, j'ai tout le métier. Tout le monde est conscient que si ce film ne fonctionne pas, il n'y aura plus de budget français, les financiers ne voudront plus investir sur des films comme ça".

Le tournage en Auvergne n'a pas été de tout repos pour Guillaume Canet. La météo a semblé se retourner contre le film, mais le réalisateur garde le sourire. "Pendant le tournage, j'ai eu que des galères : des problèmes d'acteurs qui se blessent, de la météo, de décor qui s'écroule à cause de la pluie… Ça a été constant. À un moment, je me suis mis à la méditation", s'amuse-t-il. "J'ai appris un truc en tournant ce film : voir les problèmes les uns après les autres".

