Radio Notes 2019 : RTL reçoit 4 prix, dont celui de la Meilleure radio généraliste

publié le 19/12/2019 à 14:32

Le public s'est exprimé. RTL a reçu quatre récompenses lors de la 3e édition des Radio Notes, sondage en ligne organisé par puremedias.com et 20 Minutes. Du 2 au 15 décembre, les internautes étaient appelés à voter pour leurs stations, voix et émissions favorites de 2019. Pas moins de 130.000 votes ont été enregistrés.

RTL remporte pour la troisième année consécutive le titre de radio généraliste de l'année et d'émission de conseil(s) et vie pratique de l'année pour Ça peut vous arriver de Julien Courbet. On refait le monde, émission présentée depuis la rentrée par Thomas Sotto, est également plébiscitée par les votants. Elle décroche le trophée de l'émission d'actualité et de débat(s) de l'année.

Enfin, Flavie Flament, qui présente chaque jour On est fait pour s'entendre, obtient le prix de la Voix féminine généraliste de l'année. Le palmarès complet des Radio Notes 2019 est disponible ici.