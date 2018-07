Vive Noël ! pour patienter avant le grand jour

publié le 28/10/2016 à 18:26

Vive Noël ! est un livre tendre et drôle où se mêlent magie, nature, famille... et bien sûr l'homme sans qui le 25 décembre ne serait pas ce qu'il est : le père Noël lui-même !

L'auteure de ces réjouissantes histoires du soir s'appelle Enid Blyton. Si vous êtes nés dans les années 40 vous la connaissez évidement, c'est à elle qu'on doit les plus belles pages de la littérature jeunesse des années 40, 50, 60. C'est la maman de séries phares comme "Le club des cinq", "Oui-Oui", et des dizaines, que dis-je des centaines d'autres histoires.

Depuis les années 30, ce sont 600 millions de livres d'Enid Blyton qui se sont écoulés dans le monde ! Beaucoup ont été adaptés au cinéma à la télévision, au théâtre, à la radio.



Enid Blyton Magazine Crédit : Evans Brothers

Hachette-Romans qui édite ce "Vive Noël" a compilé 26 histoires écrites entre 1942 et 1956. Certaines étaient édités dans "Enid Blyton's Magazine" que l'auteure avait créé et qu'elle écrivait de A à Z, d'autres ont été publiées dans des livres comme "Christmas Book" paru en 1944.

On a souvent et parfois violemment reproché le "simplisme" des histoires d'Enid Blyton. Il n'empêche ces petites histoires sont parfaites pour faire rêver les enfants mais pas seulement.

L'histoire du petit sapin de Noël rejeté par les autres, les grands sapin, donne aussi à réfléchir. Certes en 3 pages l'histoire est pliée, avec toujours une fin heureuse. Et alors ? c'est Noël non ? on a le droit nous aussi de rêver avec cette très jolie, et indispensable, compilation d'histoires qui sentent bon la crèche et les sucres d'orge. Un conseil ? glissez le sous l'oreiller d'un enfant le 1er décembre, et savourez ces petites histoires jusqu'au moment de la buche !

Vive Noël, Hachette Romans, 286 pages. 10,9 euros.

Pour aller plus loin : le site Enid Blyton