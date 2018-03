La mouche qui arrêta la guerre. Un roman d'aventures "ailées" pour les 9-13 ans.

publié le 27/10/2016 à 16:21

Dans la littérature on croise souvent des héros au grand coeur, des déjantés, des "qui s'ignorent" mais rarement des mouches. Voici une histoire pour les 9-13 ans particulièrement bien menée. Elle est l'oeuvre d'un professeur de l'académie des arts d'Islande : Bryndis Björgvinsdottir qui est déjà l'auteur de plusieurs romans jeunesses et dont le travail a été maintes fois récompensé là bas tout en haut de notre belle Europe.

Dans ce roman destiné aux 9-13 ans, nous suivons les aventures de "Cette mouche" (choisir un nom pour une mouche n'est jamais une mince affaire), "Kolkex" et Hermane.

Leur vie bascule le jour où les propriétaires de leur maison décide de s'offrir ce terrible engin de mort qui fait le bonheur des humains en été : une raquette électrique. Mieux vaut fuir. Mais où ? "Au Népal !" . Car il existe là-bas des moines qui adorent les mouches. Ni une ni deux nous voici embarqué dans une aventure où se mêlent des thèmes comme la tolérance et l'acceptation des différences. Ce n'est sans doute pas un hasard si Bryndis Björgvinsdottir est dans son pays un fervent défenseur des droits de l'homme et si son appel pour l'accueil des migrants syriens a été relayé dans le monde entier.





Arrivées à destination du coté d'Assambad les mouches découvrent que la guerre est sur le point d'éclater entre deux territoires rivaux : Assam d'un coté et Bad de l'autre. Parviendront-elle à éviter qu'une guerre ravage ce territoire du bout du monde et leur rêve de tranquillité par la même occasion ? L'union faisant la force, les mouches vont s'unir pour éviter un joyeux carnage !

Un livre parfait pour discuter de ce monde qui nous entoure, et de l'inutilité à détruire ce que nos ancêtres ont patiemment construit. Protéger cette nature qui nous entoure... et accepter de recevoir une belle leçon de mouche !

"La mouche qui arrêta la guerre" est publié chez Bayard Jeunesse. Le prix 11,90 euros. A partir de 9 ans.