Des livres pour occuper les enfants pendant les vacances

Comment occuper les enfants pendant les vacances sans tomber dans l'ennui ? Avec un livre qui rend intelligent, y compris pour les parents dans les dîners en famille. Le livre Les expressions françaises les doigts dans le nez permet de prendre part à la conversation. Il répertorie 180 expressions de la langue française et les explique avec humour mais le fond est très sérieux avec des pages truffées de devinettes et d’informations.



Par exemple, l’expression “avoir une tête de linotte” veut dire être distrait, oui, mais pourquoi ? La linotte est un oiseau qui, quand il construit son nid, le fait comme un cochon en l’installant n’importe où et n’importe comment. Résultat, un coup sur deux ses oisillons se font manger par les faucons. Elle est totalement distraite, ou irresponsable.



Une autre expression, "tirer à boulets rouges" remonte au début du 18e siècle, quand Frédéric Guillaume, roi de Prusse, a eu l’idée géniale de faire rougir les boulets de ses canons dans des forges avant de les lancer sur ses ennemis. Résultat, non seulement ils blessaient et tuaient mais provoquaient aussi de terribles incendies. Les expressions françaises les doigts dans le nez est à 11 euros 95 aux éditions Deux coqs d'or - Hachette jeunesse.

Des livres utiles aussi pour les parents

Un autre livre pour bien occuper ses enfants est Le Gros livre des Petits Bricolages. Il donne tous les trucs et astuces pour recycler des objets du quotidien. Comment faire des kayaks pour des Playmobils ? Il suffit de prendre une bouteille de gel douche ou de shampoing, de découper un trou au milieu et de faire l’amarre avec une punaise piquée à l’arrière avec un bout de ficelle. Pour la pagaie, il faut prendre deux cuillères en plastique qu’on trouve dans les pots de crème glacé. C'est un vrai livre écolo avec des centaines d'astuces du trop facile au super pas facile mais pas non plus impossible. Écrit par Martine Camilleri, il coûte 16 euros 90 et est aux éditions du Seuil jeunesse.



Pour avoir un peu de calme en voiture, la dernière production des Éditions des Braques Tous au lit ! est un conte musical délirant pour aider les enfants à aller se coucher. C’est l’histoire de parents en détresse qui appellent au secours Tatie Jambon, qui aura la lourde mission d'endormir les enfants. Et Tatie Jambon est interprétée par Marianne James, une expérience toute nouvelle pour elle. C’est truffé d'humour car Tatie Jambon va tout essayer pour endormir les enfants : les jeux, la grande histoire, la menace et les mots doux.

Au son de la rumba, du rock et du reggae Marianne James envoûte aussi les parents. Il y a aussi une petite réflexion en filigrane pour les parents et les grands parents : prendre le temps de prendre le temps avec les enfants. Tous au lit ! livre CD De et avec Marianne james, cosigné avec Valérie bour. C'est aux Editions des Braques pour 18 euros.