publié le 19/10/2018 à 17:24

Après avoir conquis les salles de France avec son excellent spectacle Citoyen, qui a su rassembler plus de 40.000 spectateurs, Régis Mailhot a choisi de s'installer au Théâtre des Deux Ânes pour faire sa rentrée politique. Un spectacle "jupitérien", terriblement désobéissant, qui a été approuvé par l'animateur de RTL, Stéphane Bern.



L'humoriste de 41 ans officie depuis 2012 sur la première radio de France et dépeint l'actualité avec beaucoup de subtilité. L’interprétation de ses deux sketchs tirés de son one-man-show (En) Marche ou grève, salué par la presse, a ravi le public du Grand Studio RTL Humour.

Il jouera son spectacle, dans le théâtre parisien, tous les jeudis, vendredis et samedis à partir du 12 octobre 2018. Il sera accompagné d'un invité surprise pour une revue de presse d'actualité.

Régis Mailhot dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Constance

Elle a enchanté les studios de Neuilly-Sur-Seine avec ses deux sketchs. L'humoriste Constance, originaire de Picardie, a conquis les salles parisiennes en l'espace de dix années et pas moins de cinq spectacles : Je suis une princesse, Bordel !, Les mères de famille se cachent pour mourir, Partouze sentimentale, Gerbes d'amour (spectacle musical) et enfin le petit dernier Pot-pourri.



Artiste multicartes, elle est capable de tout faire, cinéma, télévision et même radio. Son nouveau one-woman-show est bourré de violence verbale poétique et libératrice. "Si tu aimes l'humour un peu sale, tu en auras pour ton pognon mon cochon", a-t-elle précisé.



Constance joue son spectacle depuis le 9 octobre 2018 au Théâtre des Deux Ânes à Paris, tous les mardis à 20h30 et partira en tournée dans toute la France (le 24 octobre 2018 au Spotlight à Lille, le 9 novembre 2018 au Théâtre 100 Noms à Nantes).



Constance dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Les Coquettes

On ne parle que d'elles en ce moment. Les Coquettes, ce génialissime trio qui fait sensation, a dynamisé la salle du Grand Studio RTL avec deux chansons, extraites de leur spectacle, intitulé À la coquette du monde. Leur présence scénique est incroyable, leurs textes sont drôles et osés, dans lesquels tout le monde se reconnaît avec délice. C'est simple : elles vont vous mettre KO avec leur humour et leur musique.



Les Coquettes se produisent au Grand Point-virgule à Paris depuis le 29 août 2018, du mercredi au lundi, jusqu'au 31 décembre 2018, à partir de 19h45 et envahiront le Grand Rex le 14 février 2019. Une tournée dans toute la France est également prévue.



Les Coquettes dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Olivia Moore

Elle revient conquérir les salles de spectacle. Après son précédent one-woman-show, baptisé Mère digne, Olivia Moore présente cette fois-ci Égoïste, qu'elle joue tous les mardis et les mercredis à partir de 20 heures, à la Nouvelle Seine.



Sa prestation est enchanteresse, fraîche et osée dans ce rôle de mère de famille séparée qui s'assume pleinement et ouvertement. Le public du Grand Studio RTL Humour a été envoûté par l’interprétation de ses deux sketchs.

Olivia Moore dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL