publié le 14/12/2018 à 18:14

"Jouer au rugby, c’est comme coucher avec ma femme. Même si je ne veux pas, à un moment donner il faut foncer dans le tas", assène l'humoriste de 44 ans. Ironique et pince-sans-rire, Olivier de Benoist s'est présenté sur la scène du Grand Studio RTL Humour afin de jouer plusieurs sketchs issus de son dernier spectacle, 0/40 ans.



Depuis une dizaine d'années et ses débuts dans le one-man-show, Olivier de Benoist se fait un plaisir d'incarner un personnage un peu méchant et surtout d'une misogynie extrême, comme dans l'un des sketchs qu'il interprète sur notre plateau, où il évoque les problèmes de poids de sa femme qu'ils l'ont incité à la quitter.

Découvert dans l'émission de Laurent Ruquier On ne ne demande qu'à en rire, dont il a d'ailleurs été le tout premier candidat en 2010, Olivier de Benoist est à découvrir sur scène le samedi 29, le dimanche 30 et le lundi 31 décembre 2018 à La Cigale, à Paris. Son spectacle a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs.

Olivier de Benoist sur la scène du "Grand Studio RTL Humour" Crédit : Capture d'écran RTL.fr

Guillermo Guiz

Il aurait pu devenir footballeur mais c'est sur les planches qu'il s'est illustré. Guillermo Guiz, de son vrai nom Guy Verstraten, est né à Anderlecht. Il a failli représenter le club de foot de la ville mais en raison de plusieurs blessures il a stoppé sa carrière sportive.



Après avoir été gérant de boîte de nuit, journaliste au Soir, au Elle, critique de série, chroniqueur radio il s'est illustré de bien belle façon dans le stand-up. Véritable star en Belgique, son pays d'origine, l'artiste de 37 ans a joué des sketchs qui ont su conquérir le public de Neuilly-sur-Seine.



Il est notamment revenu sur la confrontation France-Belgique lors du mondial 2018 en Russie de façon très drôle. Il est possible d'aller l'applaudir sur la scène du Bataclan, le 27, le 28 et le 28 décembre 2018.



Guillermo Guiz sur la scène du "Grand Studio RTL Humour" Crédit : Capture d'écran RTL.fr

Donel Jack'sman

Sa prestation dans le Grand Studio RTL Humour a aisément convaincu le public. Le comédien et humoriste de 37 ans s'est rapidement fait un nom dans le monde du stand-up. Il est apparu en 2013 dans l'émission On n'demande qu'à en rire.



Très actif sur les réseaux sociaux, l'artiste s'était illustré à travers de courtes vidéos en évoquant des faits d'actualité. Dans son spectacle On ne se connaît pas, on ne se juge pas, l'homme au maillot de basket-ball fait preuve d'un humour intelligent et subtil. Que ce soit les communautés ou les artistes, tout le monde en prend pour son grade.



Donel Jack'sman passera dans plusieurs villes de France le mois de décembre 2018 : le 14 à Nantes, le 15 à Besançon, le 22 à Aix-en-Provence et le 23 à Nice.



Donel Jack'sman sur la scène du "Grand Studio RTL Humour" Crédit : Capture d'écran RTL.fr

D'Jal

D'Jal est de retour. L'humoriste revient avec un tout nouveau spectacle baptisé D'Jal, à cœur ouvert. Il s'est fait très largement connaître grâce à sa célèbre imitation de son personnage phare : "le portugais".



Dans ce one-man-show, il se confie de façon sincère et touchante sur sa vie, son parcours. Son premier spectacle intitulé Just D'Jal avait connu un très large succès. Il l'a joué partout : en France, en Europe (Angleterre, Belgique, Luxembourg...) mais aussi dans le monde (États-Unis, Sénégal, Tunisie, Maroc...).





Il joue son nouveau spectacle les jeudis, vendredis et samdis à 20 heures au théâtre Trévise, à Paris.

D'Jal sur la scène du "Grand Studio RTL Humour" Crédit : Capture d'écran RTL.fr