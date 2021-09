Vanessa Paradis débute au théâtre : "C'est grandiose, excitant et terrorisant"

Une star de la chanson et du cinéma fait ses débuts au théâtre. Il s'agit de Vanessa Paradis que l'on pourra voir à partir du 14 septembre au théâtre Edouard VII à Paris. Elle tient le rôle de Jeanne dans la pièce intitulée Maman. Pièce écrite et mise en scène par son mari Samuel Benchetrit, avec pour partenaires : Éric Elmosnino et Félix Moati.

Vanessa est Jeanne. Elle vend des vêtements pour femmes enceintes. C’est la boutique qui s'appelle "Maman". Quand le rideau se lève, on la voit devant la devanture fermée de la boutique attendre un taxi pour rentrer chez elle... Un taxi ? N’était-ce pas, de la part de l'auteur Samuel Benchetrit, un clin d'œil à Joe ? "Je ne pense pas qu'il ait pensé à ça, plaisante Vanessa Paradis. Les taxis on en prend depuis belle lurette, avant Joe et après Joe. Mais c'est vrai que le mot résonne spécialement en moi, c'est sûr", confie la comédienne au micro de RTL.

Une idée folle va venir habiter Jeanne après une méprise entre les personnages. Vous découvrirez, au fur et à mesure que l’intrigue se noue, la fragilité de Jeanne. Il y a quelque chose de brisé dans cette femme... 25 ans de vie commune et quelques drames partagés ont eu raison de la passion amoureuse de ce couple.

Muse féministe

Dans une des répliques de la pièce Jeanne dit : "Les gens amoureux, ne sont pas des gens, ce sont des amoureux." Vanessa Paradis ne fait pas partie des gens, c’est une amoureuse. Il suffit de prononcer le nom de Samuel Benchetrit pour que son visage s’illumine. Elle est tellement heureuse, tellement fière d'être la muse de son mari écrivain : "Il m'a donné la pièce une fois qu'il l'a écrite. Il m'a subjuguée. Ça faisait des années que le théâtre me titillait, qu'on me proposait des projets et que j'avais la trouille, confie Vanessa Paradis. Cette pièce elle parle de nous, des enfants des parents, du couple, des drames des cicatrices, de l'espoir, comment on s'aime, on se perd on se retrouve. L'écriture de Samuel elle est rare."

Vanesse Paradis est la muse de son auteur mais attention "elle n'est objet". "Une muse parle, bouge, n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'elle inspire. C'est très féministe d'être une muse. Elle a un sacré pouvoir la muse", argumente-t-elle.

Vanessa Paradis a l’habitude de la scène. Elle avait 8 ans lors de son passage remarqué à l'École des fans… 14 ans quand elle a commencé à donner des concerts. Mais le 14 septembre est sa toute première fois au théâtre. Alors Vanessa Paradis stresse... "C'est comme un rendez-vous amoureux. On a le trac, on est inquiet, nerveux. Ce qui me terrorise c'est que je sais qu'il n'y aura pas d'instruments, de bois, de cordes qui vont soutenir mon trac. Je vais devoir faire face seule avec ma voix et mes partenaires. C'est grandiose, excitant et terrorisant".

Vanessa Paradis sera au théâtre Edouard VI à partir du 14 septembre. Pour voir les débuts de la star au théâtre, le prix des billets varie entre 25 et 98 euros.