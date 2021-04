Valérie Perrin explore l'amitié sur un fond d'Indochine dans son roman "Trois"

publié le 27/04/2021 à 11:45

En deux romans, Les oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin. a conquis le cœur des lecteurs, en France et dans le monde. Changer l'eau des fleurs totalise près d'un million de ventes chez nous, est traduit dans une trentaine de pays et a été le livre le plus vendu l'an dernier en Italie ! Elle revient en librairie avec Trois, publié chez Albin Michel, et c'est d'ores et déjà un succès. "C'est [un succès] très rapide ! Mon premier roman a été publié en 2015. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais je le prends et je l'apprécie chaque jour. Chaque jour, c'est un conte de fées et c'est mondial. Pourquoi l'histoire d'une petite garde cimetière en Bourgogne peut toucher le cœur du monde à ce point-là...", confie l'écrivaine au micro de RTL.

Trois compte 665 pages. Nous n'allons pas ici le résumer parce qu'il faut préserver absolument le plaisir que ne manqueront pas d'éprouver les lecteurs à découvrir cette histoire intense, riche en émotions et en rebondissements. Disons simplement que Valérie Perrin signe un hymne bouleversant à l'amitié, celle, ardente, de trois adolescents d'une petite ville de Saône-et-Loire à la fin des années 80 : Nina, Adrien, Étienne. Dès le début du livre, nous comprenons que 30 ans plus tard la vie les a pourtant séparés. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Saura-t-elle les réunir à nouveau ? Et existe-t-il un lien entre la voiture que l'on vient de découvrir au fond d'un lac voisin et leur histoire ? L'amitié est la grande héroïne de ce livre.

"J'avais une amie, Marie-Pierre, avec qui on ne se quittait pas beaucoup, se souvient Valérie Perrin. Elle est partie dans une autre école mais je l'ai revue il n'y a pas longtemps parce qu'elle est restée là où moi j'ai grandi. Quand je l'ai revue on s'est tombé dans les bras l'une de l'autre. C'est comme s’il y avait une continuité alors qu'elle a eu sa vie, j'ai la mienne aujourd'hui... Mais il y un fil qui ne s'est pas coupé".

"Trois" de Valérie Perrin Crédit : Albin Michel

Indochine en bande-son

Les trois héros, Nina, Étienne et Adrien explore le CM2 et le passage de l'enfance à l'adolescence avec les années collège et lycée. "J'ai pris du temps pour parler de l'adolescence et pour parler aussi de ce que c'est quand on est provincial de quitter sa province pour aller à Paris et se retrouver tout seul. C'est quelque chose dont on ne parle jamais mais qui est d'une violence absolue", précise l'autrice.

Ces trois adolescents rêvent de vivre à Paris et de monter leur groupe de musique. Ce roman est aussi la fresque d'une génération rythmée par les musiques de l'époque à commencer par les chansons du groupe Indochine que Valérie Perrin cite abondamment... Trois est aussi le titre d'un des albums d'Indochine et elle dédicace ce livre à Nicola Sirkis, le chanteur du groupe. "Indochine ça me bouleverse beaucoup, l'histoire de ce groupe. Ça fait 40 ans qu'il existe. Ça remplit encore les stades. Ils ont tout connu : les traversés du désert, les grands succès, les drames... Et je trouve que ça ressemblait bien à nos vies aussi."

Valérie Perrin explore aussi d'autres thèmes : l'identité sexuelle, le harcèlement dans le couple, les événements historiques, politiques et sociaux qui ont marqué ces trois décennies. Mais comme dans les Trois mousquetaires, il y a un quatrième personnage-clé dans ce livre : Virginie qui semble très proche du trio d'amis et qui vient ajouter une part d'énigme à votre récit... "Elle a le même âge que les Trois, elle semble les avoir très bien connus. Elle parle à Adrien encore un peu, elle ne voit plus Nina et elle ne veut plus voir Étienne. Au fur à mesure, c'est elle qui va nous révéler toute l'histoire de ces trois amis d'enfance. C'est elle la narratrice de Trois..."