publié le 25/01/2019 à 15:16

Impassible, il veille sur la ville, le guerrier Bantou, œuvre du street artiste Kouka surplombe les rues de Vitry-sur-Seine. Une banlieue qui aurait pu virer sinistre sans ces explosions de couleurs : fresque, graffiti, tag nés d'artistes qui ont fait des murs, leurs toiles.



Cet art qui reste souvent à la limite de la légalité. Certains adorent. D'autres moins. Le regard sur les peintres de rue a pourtant bien évolué, l'art urbain s'est même anoblit. Basquiat s'expose, Banksy explose. En octobre, sa fille au ballon s'est arrachée 1,2 million d'euros, avant de s'autodétruire. Un coup de maître, doublé d'un coup de com. De plus en plus d'artistes parviennent à vivre de leur bombe. Pour des travaux de décos, des chambres d'enfants, des devantures des façades. Mais comment ces peintres de rue émergent-ils ?

Nous avons demandé à Mehdi Ben Cheik, un dénicheur de talents reconnu : il a l'œil pour repérer les pépites et les semer. Notamment dans le 13e arrondissement où il a convaincu le quartier d'accueillir d’immenses fresques. "L'idée c'était d'offrir à Paris une nouvelle sorte de musée".

On a des œuvres qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros" Mehdi Ben Cheik Partager la citation





La plupart du temps c'est sur les réseaux sociaux que Mehdi a repéré ces artistes : "On est toute la journée sur Instagram, en train de scanner tout ce qui se passe un peu partout dans le monde et on les suit pendant des années, on les observe et on voit comment ils évoluent".



Quand Mehdi Ben Cheik estime que le potentiel est bien-là, en plus d'offrir à ses protégés des projets grandioses, il les invite dans sa galerie et les met en lien avec des acheteurs. Grâce à internet et aux réseaux sociaux, les acheteurs viennent de partout dans le monde. "On a des œuvres qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça vaut cher", confie-t-il.



Mais pas besoin d'être richissime pour s'offrir un original. On peut les faire sur mesure via un site spécialisé. Celui d’Eliott et Warren Buisson, deux frères eux-mêmes collectionneurs. Ils se sont lancés dans le street-art sur mesure il y a deux ans. Ils transmettent la commande d’un client à l'artiste choisi et celui-ci réalise une œuvre tout spécialement qu’il signera. Le panier moyen des clients d'Eliott et Warren s'élève à 1.400 euros, 40 % de la somme revient au frères le reste est versé aux artistes.

Street art M6 Crédit : Crédit : Guillaume Brunero, Martin Gabriels, Pauline Ben Sassi M6

Crédit : Guillaume Brunero, Martin Gabriels, Pauline Ben Sass