et Loïc Farge

publié le 21/09/2018 à 07:32

Les proches de François Hollande ont beau se montrer prudents - à l'image de Michel Sapin, son ancien ministre de l'Économie, qui confiait cette semaine à Marie-Bénédicte Allaire de RTL : "François a une passion pour la chose politique, mais on sous-estime la souffrance qu'il a endurée au pouvoir". Lui a beau avoir repoussé sans hésiter les sollicitations de quelques-uns, au Parti socialiste, qui songeaient à lui comme tête de liste pour les élections européennes. Il n'empêche que son envie de revenir saute aux yeux de tous ceux qui le croisent.



Dans un reportage de Paris Match consacré au couple très officiel qu'il forme désormais avec la comédienne Julie Gayet, il y a quinze jours, on le découvrait, par exemple, répondant avec gourmandise à la question lancée par l'une de ses lectrices, à Cherbourg, fin août : "Alors, à dans cinq ans ?" Réponse du tac au tac de l'ancien président : "Maintenant, il n'en reste plus que quatre !"

Autre confidence très explicite faite à une acheteuse de son livre, à Granville cette fois-ci : le retour ? "Je n'y pense pas obstinément. Mais si les conditions semblaient nécessaires, je n'hésiterais pas". Les "conditions nécessaires" : vous noterez que la formulation est particulière ? Dans la bouche de l'un de ses proches, c'est simple : "Dix mois avant, un pouvoir macronien affaibli, un PS qui aurait repris quelques couleurs.

Des voyages prévus à l'étranger

En tout cas, sa tournée des villes et des campagnes françaises lui offre l’occasion de réhabiliter son bilan et de lâcher quelques scuds en direction de son successeur. Mais il n’oublie pas de la compléter par quelques voyages à l'étranger, histoire de soigner sa stature internationale.



Après un passage au Canada, cette semaine, où il était notamment attendu pour donner une conférence (bénévole) à Montréal, il prévoit aussi de se rendre en Chine, mais aussi en Grèce, mi-novembre, à l'invitation du président grec.



En attendant ce weekend ce sera plutôt son retour aux sources, puisqu'il est attendu à la Fête de la rose organisée par la fédération corrézienne du Parti socialiste, à Tulle.