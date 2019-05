publié le 29/05/2019 à 15:29

1,34 million de dollars, c'est la somme astronomique qu'il a fallu débourser pour acquérir un ordinateur contaminé par les six virus les plus dangereux du monde. Cette oeuvre appelée "La Persistance du Chaos", a trouvé preneur lors d'une vente aux enchères organisée mardi 28 mai sur un site dédié.



En apparence, le PC Samsung ressemble à un ordinateur classique comme celui que nous avons tous à la maison. Mais c'était avant qu'il soit transformé par l'artiste contemporain Guo O Dong, en collaboration avec l'entreprise américaine Deep Instinct, spécialisée dans la cybersécurité. Ensemble, ils ont fait de ce PC une oeuvre d'art à part entière dont l'objectif était de matérialiser les menaces en ligne. "Nous avons cette croyance que ce qui arrive aux ordinateurs ne peut pas nous affecter, mais c'est absurde", a déclaré Guo O Dong au site d'information The Verge.

Ainsi, ils ont implanté les virus les plus dangereux du monde sur l'ordinateur. Parmi eux, ILOVEYOU, un ver informatique apparu dans les années 2000, qui se présentait sous la forme d'une lettre d'amour. 45 millions de PC ont été touchés causant 15 milliards de dollars de dommages, selon la BBC. Ils ont aussi installé Wannacry, un virus qui a infesté plus de 300.000 machines en 2017, selon CNN. Au total, les six virus présents sur "La Persistance du Chaos" représentent 95 milliards de dollars de dégâts.

L'oeuvre est-elle dangereuse ?

L'entreprise américaine et Guo O Dond se sont assurés que leur oeuvre ne soit pas un danger pour son propriétaire. Néanmoins, il ne doit pas être à un réseau WiFi ou être branché à un périphérique quelconque. Un live a été mis en place pour que les curieux puisse observer l'ordinateur en direct.

> Persitance of Chaos