publié le 02/05/2019 à 11:48

"Le numérique est devenu un outil de la guerre". Le constat est signé Boris Razon, journaliste spécialiste des médias numériques et co-auteur avec Étienne Huver du livre Les Nouvelles guerres, sur la piste des hackers russes, qui paraît ce jeudi 2 mai aux éditions Stock. Un documentaire sur le même sujet, intitulé Les nouveaux mercenaires russes, sera diffusé mardi 7 mai en deuxième partie de soirée sur Arte.



Le journaliste évoque une enquête longue de deux ans, au cours de laquelle il a rencontré de nombreux hackers du monde entier, au service d'entreprises mais aussi d'États. "On est dans un conflit permanent et invisible entre presque tous les pays. Le numérique est un outil de surveillance, d'espionnage et parfois d'opérations d'influence ou de sabotage", explique Boris Razon sur RTL.

Mais pour qui travaillent les hackers à l'origine par exemple du piratage des mails du parti démocrate en 2016 ? "Il est impossible de trancher la question car il n'y a pas de preuve technique, tout peut être falsifié. Mais il y a un faisceau d'indices qui laissent penser que la Russie joue des cartes géopolitiques fortes en utilisant le numérique, c'est le cas en Ukraine tous les jours et dans le cas de l'ingérence aux États-Unis", précise le journaliste.