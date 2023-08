Tina Turner : comment la "reine du rock'n'roll" a inspiré les femmes

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Tina Turner. On la surnommait la "reine du rock'n'roll. La chanteuse Tina Turner s'est éteinte le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans dans sa résidence de Kusnacht, en Suisse. Née le 26 novembre 1939 dans le Tennessee, aux États-Unis, la chanteuse à la voix d'or a très tôt accédé au rang de star, d'abord avec son ex-mari Ike Turner à la fin des années 1950 puis en solo. Célèbre pour sa fameuse crinière blonde, la star a enchaîné les tubes marquants, de The Best jusqu'à l'iconique Golden Eye, tiré de la bande-originale du James Bond éponyme.



Retrouvez son histoire dans Black Music 40 artistes de la musique noire. 40 artistes et groupes qui ont écrit l'histoire de la black music. Les pionniers du blues, du jazz et du funk : Robert Johnson, Miles Davis, James Brown

Grâce à ce petit ouvrage de référence, synthétique et ludique, ces artistes et ces groupes n'auront plus de secrets pour vous.

Texte Olivier Cachin, illustré par Jérôme Masi.





Black Music Crédit : Gallimard Jeunesse

