Tendance : en 2022, les chaussettes se dépareillent et prennent des couleurs

En 2022, les chaussettes pour hommes prennent des couleurs. Exit les chaussettes noires, marines ou grises. Pour être à la mode, il faut porter des chaussettes fantaisies : colorées et à motifs. Il faut aussi oser les chaussettes dépareillées. Bref, la chaussette se fait remarquer.



99% des chaussettes vendues en France sont des mi-mollets en fil d’Écosse, environ de 20 euros la paire, mais les plus branchés cet hiver achètent des matières plus chaudes et plus couteuses comme des chaussettes en alpaga ou en vigogne, animal qui vit dans les Andes et dont la fourrure est rare : 550 euros la paire de chaussette.

L'homme politique dont les chevilles sont les plus scrutées par les médias est le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il lui est arrivé de porter des chaussettes Chewbacca pour la journée mondiale de Star Wars, des chaussettes rouges ornées de feuilles d'érables le jour de la fête nationale du Canada, des chaussettes couleur arc-en-ciel pour la Gay Pride. Le New York Times a parlé de la diplomatie de la chaussette chez Trudeau ! Tout un art.



En France aussi, certains hommes politiques se sont fait remarquer par leurs chaussettes ! On se souvient d'Edouard Balladur et de François Fillon et ça ne leur a pas porté chance. Balladur a été considéré comme hautain, en partie à cause de ses mi-bas de couleur pourpre de la maison Gammarelli, fournisseur exclusif de la papauté. Et François Fillon a été éclaboussé non seulement par ses chaussette mais par ses costumes. Michel Sapin a, quant à lui, un faible pour les chaussettes roses… Pour lui, l’important, c’est le rose !

Les chaussettes de la maison romaine Gammarelli Crédit : AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI

Moralité : la chaussette est un signe de distinction sociale qu’il ne faut pas négliger. Nous vous conseillons la lecture d’un livre fondamental du sociologue Jean Claude Kauffman : Petite philosophie de la chaussette, aux éditions Buchet Chastel. Kauffman raconte, entre mille histoires passionnantes comment la chaussette peut élever ceux qui la porte bien, et rabaisser ceux n'en prennent pas soin. Il rappelle cette phrase de Pierre Joxe, alors ministre de la Défense de François Mitterrand pour défendre le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, accusé de malversation. Joxe dit : "Un homme qui porte de pareilles chaussettes ne peut pas être malhonnête !" Les chaussettes de Bérégovoy tirebouchonnaient, étaient dégoulinantes. Elles renvoyaient Bérégovoy à son origine populaire.

Trouée, fatiguée, dépareillée...

Il faut aussi se méfier de la chaussette quand elle se troue ou s’élime… Comme celle portée par Jean-Marie Messier au fait de sa gloire dans Paris Match. Chaussettes qui avaient aussi couler beaucoup d'encre !

Ce qui est très embêtant avec les chaussettes, c’est qu’elles ne se trouent pas toutes les deux en même temps, d’où la mode actuellement des chaussettes dépareillées. Dans les années 50, les chaussettes dépareillées étaient un symbole d'insolence et de révolte… comme celle portée par James Dean dans la Fureur de vivre. Mais aujourd’hui, les chaussettes dépareillées deviennent tendance parce que c'est un acte écologique ! On ne jette plus le double de la chaussette trouée. Jean-Claude Kauffman milite pour les chaussettes libres ! Lisez son livre, vous n’aurez plus jamais le moral... dans les chaussettes.

