Stephen King annonce la sortie d'un prochain livre intitulé "If It Bleeds"

publié le 04/10/2019 à 12:55

Entre quelques tweets pour tacler la politique de Donald Trump ou encenser la série horrifique de Netflix made in France, Marianne, Stephen King n'oublie pas de nous tenir au courant de son actualité littéraire. Le maître de l'horreur américain et auteur régulier de best-sellers a annoncé la sortie prochaine d'un nouveau livre. If It Bleeds (littéralement Si ça saigne) sera le titre de ce recueil de 4 histoires courtes, un format qu'apprécie particulièrement l'écrivain.

On ne connaît pas encore beaucoup d’éléments sur l'intrigue, mais l'éditeur promet que chaque nouvelle propulsera les lecteurs dans des lieux inquiétants et terrifiants. L'écrivain a publié sur les réseaux sociaux la couverture de ce prochain livre. On peut y voir un visage de chat noir dont le museau se transforme en serpent.

Un court extrait a été publié aussi par nos confrères du magazine américain Entertainment Weekly : "[En janvier 2021, une petite enveloppe rembourrée destinée au détective Ralph Anderson a été reçue chez les Conrad, les voisins des Anderson. La famille Anderson était aux Bahamas pour des vacances plus longues que prévu grâce à une grève sans fin des professeurs du comté. (Ralph a obligé son fils Derek à emporter ses livres avec lui, ce que Derek considérait comme une "poisse ubuesque"). Les Conrad avait promis de transférer le courrier aux Anderson dès que ces derniers arriveraient à Flint City, mais on pouvait lire en gros caractères sur la fameuse enveloppe : NE PAS FAIRE SUIVRE, ATTENDRE L'ARRIVÉE.



Quand Ralph ouvrit le pli, il trouva un disque dur étiqueté 'Si ça saigne, ça coule'. Le disque contenait deux fichiers. Un avec des photos et des données audio. L'autre avec une sorte de rapport, un journal d'Holly Gibney avec qui le détective avait partagé une affaire qui avait commencé en Oklahoma et s'est terminée dans une grotte au Texas. C'est une histoire qui a changé à jamais la façon dont Ralph Anderson percevait la réalité. Les derniers mots de l'enregistrement de Holly dataient du 19 décembre 2020. Elle avait l'air à bout de souffle :



'J'ai fait de mon mieux Ralph. mais ce n'est peut-être pas assez. Malgré tous mes préparatifs, il y a une bonne chance que je ne m'en sorte pas vivante. Dans ce cas, j'ai besoin que tu saches à quel point notre amitié comptait pour moi. Si je meurs, et si tu continues ce que j'ai commencé, sois très prudent. Tu as une femme et un fils.'



[Fin de l'enregistrement]"

If It Bleeds sortira aux États-Unis au printemps prochain, le 5 mai 2020 pour être précis. Une traduction française devrait intervenir peu de temps après.