publié le 27/12/2017 à 11:57

Faisons les comptes : comment s'est passée cette année cinéma du côté des entrées ? 2017 a été une bonne année, sans être de l'ordre du record. On sera autour des 210 millions de spectateurs d'ici au 31 décembre, sensiblement la même chose que l'an dernier avec un petit fléchissement des films français qui représentent environ un gros tiers du total, quasi stable là aussi.



Sans surprise, c'est Star Wars, Les derniers Jedi qui s'impose sur le fil en tête des sorties sur l'année. Sorti le 13 décembre le film a déjà été vu par près de 6 millions de personnes et ce n'est pas fini car les vacances de Noël vont continuer d'amplifier le phénomène. Sur la 2e marche du podium, Moi moche et méchant 3 avec 5,72 millions entrées. Les aventures de Gru et de ses Minions cette fois confrontés à Dru, frère jumeau de Gru ont réuni un grand public. Soulignons aussi la belle année du film d'animation puisque Baby Boss, Tous en scène, Cars 3, Coco, Ballerina, Les Schtroumfs et autres Sahara ont largement dépassé le million.

Les comédies sont toujours une valeur sûre et ça se vérifie cette année encore. En troisième position de ce top 2017, on trouve Raid dingue de Dany Boon et ses 4,6 millions entrées... Derrière, Alibi.com, Demain tout commence, Le sens de la fête, Épouse-moi mon pote, Santa et Cie, Il a déjà tes yeux, Papa ou maman 2 ou Rock n Roll sont loin d'avoir démérité. Dany Boon remettra son titre en jeu dès le 28 février prochain avec la sortie de La ch'tite famille, son nouveau film.

Si l'on continue le classement 2017, on trouve à la 5e place la superproduction de science-fiction Valérian signée Luc Besson avec 4 millions de spectateurs.

Le succès d'un cinéma exigeant

Un classement qui a également vu le beau succès de films un peu plus exigeants. Meilleur exemple, La La Land de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone, mon film préféré de l'année : époustouflante comédie musicale sur le rêve hollywoodien, portée par une bande originale somptueuse... Ryan Gosling nous avait expliqué dans Laissez-vous Tenter comment le film avait été imaginé en référence aux comédies musicales de légende.



Les spectateurs français cinéphiles ont également salué 120 battements par minutes de Robin Campillo, portrait des années sida vu par les militants de Act Up : plus de 800.000 spectateurs et un grand prix du jury mérité à Cannes et sans doute une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger début mars. Blade Runner 2049 avec Harrison Ford et Ryan Gosling, Dunkerque de Christopher Nolan, remarquable film de guerre filmé comme un drame intime, et puis côté français, Au-revoir là-haut d'Albert Dupontel, éblouissante adaptation du roman de Pierre Lemaître qui raconte comment 2 survivants de 14-18, dont un défiguré, vont imaginer une arnaque au monument au morts. Près de 2 millions d'entrées au final pour Dupontel.

Ils nous ont quitté en 2017

Nous allons passer en revue les faits marquants de 2017 sur grand écran mais d'abord un constat : les 12 derniers mois ont été marqués par la disparition d'immenses vedettes. Leurs carrières ont fait le cinéma des cinquante dernières années et cela faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu autant.



Commençons par les dames : Emmanuelle Riva, Mireille Darc, Danièle Darrieux, Gisèle Casadesus, Jeanne Moreau... Du côté des comédiens : Victor Lanoux, Claude Rich, Robert Hirsch, Roger Moore, John Hurt, Sam Shepard, Martin Landau et l'immense Jean Rochefort parti le 9 octobre 2017.