VIDÉO - "La Ch'tite famille" : Dany Boon et son accent sont de retour

publié le 21/12/2017 à 11:31

L'accent ch'ti a fait des ravages avec le succès incontestable de Bienvenue chez les Ch'tis. Dany Boon ne pouvait pas résister à l'envie de s'amuser encore un peu avec le Nord et son accent si particulier. Dans La Ch'tite Famille, c'est le contraste qui sera une fois encore la clef. Le réalisateur et acteur principal Dany Boon incarne Valentin, un architecte snob qui a tout fait pour s'éloigner de sa famille.



Après un accident de voiture, Valentin perd sa maîtrise du français parisien pour s'exprimer avec un fort accent ch'ti ; un héritage familial quelque peu encombrant dans sa nouvelle vie aseptisée et luxueuse.



Son passé et son présent font alors se fracasser dans une collection de gags et de quiproquos. Sa compagne Constance (Laurence Arné) essayera par tous les moyens de retrouver le Valentin qu'elle connaît, alors que sa mère (Line Renaud) et sa belle-sœur (Valérie Bonneton) seront ravies de retrouver le Valentin originel.

La Ch'tite Famille est attendu dans les salles le 28 février 2018.