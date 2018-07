"Un lien de sang et de sens unit la politique et le livre", clame Nicolas Domenach

publié le 27/03/2017 à 08:51

"Le livre n’est pas mort", lance Nicolas Domenach. Alors que les chiffres de fréquentation du Salon de Paris seront connus ce lundi 27 mars au soir, le journaliste fait remarquer qu'il "suffisait de se rendre à la porte de Versailles pour voir qu’il y a toujours, et plus encore que l'année dernière, un afflux de lecteurs, et de lectrices surtout, qui donnent vie à l’écrit qu’on dit pourtant subclaquant". Et de clamer : "Merci à ces dames et demoiselles qui lisent beaucoup de romans, et sauvent sans doute l’édition, sinon l’âme de la France !"



Selon lui, "un lien de sang et de sens unit la politique et le livre". Et de rappeler que nous sommes une République des Lettres, "fiers aussi bien de Bonaparte que de Hugo, de Maupassant que du général de Gaulle". Et pourtant, si certains candidats à la présidentielle sont venus au Salon du Livre cette année, "d’autres ont commis l’erreur de négliger de péleriner dans ce temple de la culture qui a connu son frisson érotique avec l’excursion de Nabilla".