publié le 25/03/2017 à 14:34

C'est l'un des grands romans de ce début d'année. Lundi 20 mars, Tanguy Viel a remporté le 26e Grand Prix RTL-Lire pour Article 353 du Code pénal, publié aux éditions de Minuit. Jeudi 23 mars, Philippe Labro, Bernard Lehut et Julien Bisson, rédacteur en chef au magazine Lire, lui ont remis son trophée lors de la soirée inaugurale du salon Livre Paris. L'événement, anciennement appelé Salon du livre, se déroule du 24 au 27 mars, à la Porte de Versailles, à Paris (15e).



Le successeur d'Olivier Bourdeaut, lauréat du prix 2016, signe un huis clos haletant, ponctué de retours en arrière vertigineux. 170 pages d'un plaisir intense qui saisit le lecteur dès le premier chapitre, une scène d'ouverture remarquable. Un livre politique, bouleversant, fulgurant. Il s'agit du premier prix littéraire de Tanguy Viel. L'auteur ne cache pas son bonheur : "J'ai le sentiment d’un débutant dans la cour des prix". Le Breton est également très touché car c’est un "prix de lecteurs".

Les 100 lectrices et lecteurs du jury du Grand Prix RTL-Lire ont élu à une large majorité son roman, Article 353 du code pénal. L'ouvrage est sorti du lot parmi les 5 finalistes. Pour Bernard Lehut, le livre a touché le jury parce qu’il commence comme un polar, avec un meurtre. Mais très vite, on bascule vers un grand roman social, puisque l’action se passe dans la France des années 80". Le journaliste de RTL souligne aussi un autre aspect d'Article 353 du code pénal : "Au cœur du livre, il y a une leçon quasiment philosophique : est-ce que la violence physique est légitime face à la violence du capital, face à la cupidité d’hommes d’affaires qui ne sont pas très honnêtes et qui peuvent détruire non seulement des fortunes, mais aussi des vies".

Tanguy Viel en dédicace à Livre Paris

Vous souhaitez rencontrer l'auteur à Livre Paris ? Samedi 25 mars, de 16h à 17h30, Tanguy Viel dédicacera son livre sur le stand des éditions de Minuit (M47).