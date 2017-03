publié le 26/03/2017 à 09:45

Ce week-end à Paris se tient le Salon du Livre, et c’est devenu comme le Salon de l’agriculture, sauf que ça sent moins l’urine, à part quand un auteur très âgé a été placé trop loin des toilettes. Tous les politiques viennent s’y montrer, et à défaut de vaches, ils se mettent, par réflexe, à caresser des libraires.



Jeudi, Hollande a inauguré le Salon, où, on lui a offert, véridique, un album de Gaston Lagaffe, Hollande a déclaré "J’adore Gaston", forcément, un type mou du genou qui a passé sa vie à pioncer au boulot, ça lui rappelle quelqu’un. Vendredi est passé Macron, dont la femme est passionnée de littérature, donc ça lui rappelait la maison, il s’est mis en chaussons et a crié "Brigitte, ce soir, c’est raviolis !". Puis des gosses se sont mis à hurler "Il y a monsieur hibou !", mais c’était juste Mélenchon l’air renfrogné qui signait des bouquins, car lui aussi était là.



Hier, Hamon est passé, bien sûr personne ne l’a reconnu, donc il s’est assis en tailleur dans un coin et a lu des Boule & Bill. Enfin, Dupont-Aignan a présenté son livre dans lequel il imagine ce qu’il fera s’il est à l’Elysée, le truc est donc classé dans la catégorie délire de junkie, à côté de l’intégrale de Bukowski.



Fillon, lui, n’est pas venu, il faut dire que des amis lui ont déjà offert tous les livres parus depuis 50 ans, ainsi que 12 bibliothèques en bois précieux pour les ranger et une maison de 800 m² pour installer les bibliothèques. A un moment, un ami a voulu lui offrir une ville, mais là, Fillon a dit "Oh je te vois venir, t’as un service à me demander".



Au Salon du Livre, il n’y a pas que des politiques, il y aussi des gens honnêtes, des gueux qui tous sont venus signer leur bouquin pas top. Ainsi Julien Lepers a dédicacé hier son autobiographie, écrite, grâce à son énergie, en 3h30 avec un seul doigt. Etait présente Audrey Pulvar, la plus jeune employée de C News, les autres c’est Elkabach et PPD, donc c’est pas dur. Georges Pernoud de Thalassa a également dédicacé ses mémoires, il y raconte tout, de sa rencontre avec Paul Le Poulpe à ses rêves érotiques dans lesquels Captain Igloo le masse avec 4 bâtonnets de colin surgelés tout durs.Hier, Nabilla est aussi venue dédicacer son livre.