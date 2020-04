Confinement : J.K. Rowling ouvre une plateforme "Harry Potter à la maison"

publié le 02/04/2020 à 16:06

J.K. Rowling à la rescousse ! L'autrice écossaise célèbre pour sa saga magique Harry Potter a décidé de venir en aide aux enfants (et surtout à ceux qui doivent les canaliser) pendant la période de confinement. "Les parents, professeurs et ceux qui prennent soin des enfants auront besoin d'un peu de magie pour les occuper pendant le confinement ! Je suis très heureuse de lancer la plateforme Harry Potter à la maison", a annoncé J.K. Rowling sur son compte Twitter.

Les maisons d'édition britanniques et américaines derrière Harry Potter ainsi que le géant du livre audio Audible ont uni leurs forces pour offrir tout un tas de contenus autour de l'univers des célèbres sorciers.

Les professeurs du monde entier vont avoir la possibilité de lire à voix haute et de partager leurs lectures avec leurs élèves en ligne. Les copyrights qui empêchaient les enseignants de créer ce genre de contenus ont été levés par l'autrice durant l'épidémie. Le premier livre Harry Potter sur Audible est aussi gratuit désormais pour tout le monde et ce dans 6 langues dont le français. Même chose pour celles et ceux qui voudraient mettre la main sur le premier tome d'Harry Potter en version numérique grâce à la plateforme OverDrive.

Des contenus ludiques comme des petits articles, des jeux, puzzles ou quizz sont aussi disponibles sur la plateforme Harry Potter From Home. Idéale pour se plonger dans les secrets de Poudlard plus encore, améliorer sa lecture ou ses talents dans la langue de Shakespeare. Une ressource pédagogique inépuisable.