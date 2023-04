"Ramsès et l'or des pharaons" : comment expliquer la passion des Français pour l'Égypte antique ?

Sujet du jour. Parmi les expositions les plus visitées de l'Histoire en France, deux étaient dédiées à des collections de l'Égypte ancienne. L'exposition Toutânkhamon au Petit Palais à Paris en 1967, la première à attirer plus d’un million de visiteurs. Puis l'expo Toutânkhamon de 2019 à la Grande Halle de la Villette qui, elle, a totalisé 1.400.000 visiteurs. Record jusqu’ici inégalé.

Aujourd’hui, c'est Ramsès II qui fait l'actualité : on annonce, d'ici à septembre, plus d'un million de visiteurs, à la même Grande Halle de la Villette où s’ouvre une nouvelle exposition événement consacrée à Ramsès et à l'or des pharaons. Paris est d’ailleurs la seule ville d'Europe où s'arrête la tournée mondiale de Ramsès II.



Pourquoi on en parle ? Comment expliquer la passion intacte des Français pour l'Égypte antique ? Qui était Ramsès II ? Comment Cléopâtre, Khéops, Toutânkhamon et Ramsès sont devenus des stars ? Les pharaons ont-ils dévoilé tous leurs trésors ?



Analyse. La présence du cercueil de Ramsès à l’exposition Ramsès et l'or des pharaons est un événement. "C'est une pièce qui, théoriquement n’est pas censée sortir d’Égypte. C’est un cercueil en bois de sèvre qui avait été donné à Ramsès II après le pillage de sa tombe. Ce n’est pas son cercueil originel. Il est resté dans ce cercueil pendant 2.800 ans. C’est un objet intime par excellence. Et ce cercueil est toujours présenté à côté de la momie de Ramsès. C'est presque déplacer la Joconde", explique Bénédicte Lhoyer, égyptologue, archéologue, et conseillère scientifique de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons présentée à la Grande Halle de la Villette, à Paris.





