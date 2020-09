Pourquoi le film "Mignonnes" fait-il polémique ?

Crédit : MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

publié le 08/09/2020 à 17:30

En France, il est déjà sorti au cinéma depuis le 19 août. Le film Mignonnes sera disponible sur Netflix pour le reste du monde à partir de ce mercredi 9 septembre. Pourtant, le film de la réalisatrice Maïmouna Doucouré a déjà suscité plusieurs polémiques.

La dernière en date : la Turquie a décidé jeudi 3 septembre d'interdire la diffusion du film, rapporte Courrier International. L'organe de contrôle de l'audiovisuel du pays a estimé que le film risquait "d'exposer les enfants à des abus et de compromettre leur développement psychologique".

Pour comprendre ce qui choque, il faut s'intéresser au scénario du film. Mignonnes fait le portrait d'une petite fille de 11 ans, Amy, tiraillée entre les règles de sa famille, musulmane conservatrice, et son attrait pour un groupe de filles qui font des chorégraphies en vogue sur les réseaux sociaux. Dans la presse conservatrice turque, on reproche à l'œuvre d'être islamophobe et de promouvoir la pédophilie.

Pourtant, l'objectif assumé du film Mignonnes et justement de mettre à jour l'hypersexualisation des jeunes filles afin de la dénoncer.

Déjà une polémique sur la promotion du film

Cette accusation de "pédophilie" avait déjà été portée, notamment aux États-Unis, au moment de la promotion du film par Netflix pendant le mois d'août. Netflix mettait en avant une affiche bien différente de celle utilisée en France.

En France, l'affiche du film montre les personnages du film, des pré-adolescentes, dans la rue en train de lancer des confettis. Sur l'affiche de Netflix, on voyait en revanche les jeunes filles en tenues moulantes et dans des poses suggestives.

L'Affiche promo de #Mignonnes #Cuties en France vs par Netflix. Pourquoi ils ont fait ça ? 🤦🏿‍♀️ pic.twitter.com/CeD26nuLEo — MuRuka (@IamMuruka) August 20, 2020

La polémique est allée si loin que la réalisatrice du film a dit au magazine Dealine avoir reçu des menaces de mort. Netflix a donc présenté vendredi 21 août ses excuses sur Twitter. "Nous sommes profondément désolés pour le visuel inapproprié que nous avons utilisé pour Mignonne/Cuties", a déclaré la plateforme.

"Ce n'était ni bien, ni représentatif de ce film français récompensé au festival de Sundance. Nous avons modifié l'affiche et la description" de l'oeuvre, a ajouté Netflix. En plus du festival Sundance, Mignonnes a été primé à Berlin.